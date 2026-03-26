Lacnejší benzín u susedov? Poľsko zvažuje nižšiu DPH na palivá, v hre je aj nová daň pre koncerny

VARŠAVA - Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na pohonné látky je pravdepodobné, vláda však o tomto kroku zatiaľ nerozhodla. Nevylučuje ani zavedenie dane z nadmerných ziskov ropných koncernov, hoci na nej momentálne nepracuje, uviedol vo štvrtok poľský minister financií a hospodárstva Andrzej Domaňski. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa agentúry PAP.
Vláda podľa neho analyzuje situáciu na trhu s palivami a pripravuje opatrenia proti rastu cien na čerpacích staniciach. Zníženie DPH na palivá je jednou z možností, pričom kabinet chce zabezpečiť, aby sa tento krok premietol do cien pre motoristov a nebol absorbovaný distribútormi. Domaňski pripustil, že nástrojom na obmedzenie vysokých marží by mohla byť daň z nadmerných ziskov. Zdôraznil však, že ide len o potenciálne riešenie, ktoré vláda aktuálne nepripravuje.
Poukázal zároveň na to, že koncern Orlen už znížil svoje marže, čo podľa neho prispelo k miernejšiemu rastu cien palív, keďže ostatní predajcovia sa prispôsobili jeho cenovej politike. Vo štvrtok spoločnosť opäť znížila veľkoobchodné ceny, už tretíkrát v tomto týždni.
Minister zároveň ubezpečil, že dodávky ropy a plynu do Poľska nie sú ohrozené a strategické zásoby postačujú približne na 90 dní. Krajina má podľa neho diverzifikované zdroje aj infraštruktúru na dovoz energetických surovín. Ceny ropy na svetových trhoch vzrástli po tom, ako Irán zablokoval Hormuzský prieliv. Týmto koridorom prechádza približne 20 percent svetovej prepravy ropy.