Nové pravidlá u susedov: Poľsko zavádza povinné čipovanie mačiek, reaguje tak na európske zmeny

VARŠAVA - Do pripravovaného vládneho návrhu o povinnej registrácii psov má pribudnúť aj povinné čipovanie mačiek. Uviedol to poľský denník Rzeczpospolita, informuje vo štvrtok varšavský spravodajca TASR.
Pozmeňujúci návrh má vo štvrtok predložiť poslankyňa Malgorzata Traczová zo strany Zelených. Podľa nej ide o reakciu na rozsah problému túlavých mačiek, ktorý je porovnateľný so situáciou pri psoch, ako aj na pripravované európske pravidlá v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Traczová pre denník uviedla, že pri príprave pôvodného návrhu nebola známa konečná podoba európskej legislatívy, ktorá napokon zahŕňa aj povinnosť identifikácie mačiek.
Potrebu zavedenia plošného čipovania mačiek už predtým zdôraznili aj odborníci vrátane zástupcov ministerstva poľnohospodárstva, veterinárnej komory či Agentúry pre reštrukturalizáciu a modernizáciu poľnohospodárstva.
Podľa návrhu majú samosprávy zabezpečovať čipovanie voľne žijúcich mačiek pri ich kastrácii. Organizácie na ochranu zvierat by zároveň mohli túto službu poskytovať bezplatne. V Poľsku žije približne sedem miliónov mačiek, pričom aspoň jednu chová 41 percent domácností, uviedol denník.