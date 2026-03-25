Streda25. marec 2026, meniny má Marián, zajtra Emanuel

Nečakaná PREDPOVEĎ: Bratislavu má zasypať SNEH! Modely ukazujú až 40 cm v Malých Karpatoch

(Zdroj: TASR - Dano Veselský, Facebook/SHMÚ)
BRATISLAVA - Ochladenie je pred dverami, pričom niektoré oblasti zasiahne v "plnej paráde". Najnovšie modely ECMWF a Aladin naznačujú, že v Bratislave a na Záhorí môže prechodne napadnúť 5 až 15 centimetrov snehu, vo vyšších častiach Malých Karpát dokonca ešte viac. Meteorológovia však upozorňujú, že ide o hraničnú situáciu a výsledok môže výrazne ovplyvniť aj malý posun tlakovej níže.

"Podľa najnovších výstupov modelov ECMWF a Aladin sa na zvlnenom studenom fronte počas štvrtka a piatka, predovšetkým počas noci na piatok 27. 3., očakávajú na väčšej ploche na juhozápade Slovenska výdatné zrážky. V južnej polovici stredného Slovenska a na východe Slovenska bude zrážok oveľa menej, prípadne sa vôbec nevyskytnú," hovorí v predpovedi Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Model ECMWF predpokladá, že v Bratislave a južnej časti Záhoria môže byť v piatok ráno 5 až 10 centimetrov snehu. Na hrebeni Malých Karpát by podľa tohto modelu mohlo ležať približne 15 centimetrov. Model Aladin je v predpovedi ešte odvážnejší. V najnižších častiach Bratislavy predpokladá 5 až 10 cm, v Záhorskej časti mesta až okolo 15 cm. Vo vyšších polohách hlavného mesta môže podľa Aladina napadnúť až 20 cm snehu, a na hrebeni Malých Karpát dokonca okolo 40 cm. „Aladin má jemnejšie rozlíšenie, preto zachytáva lokálne rozdiely lepšie. V Malých Karpatoch môže byť snehu výrazne viac než v samotnom meste,“ dopĺňajú meteorológovia.

Inde na Slovensku sneženie len vo vyšších polohách, rozhodovať bude teplota

Mimo juhozápadu sa výraznejšie sneženie neočakáva. „V nížinách mimo Záhoria a Bratislavy je prechodná snehová pokrývka veľmi nepravdepodobná,“ uviedol SHMÚ. Viac snehu môže pribudnúť v Bielych Karpatoch a Javorníkoch, kde modely predpokladajú viac ako 10 cm. Na Orave, v Strážovských vrchoch či v Považskom Inovci by mohlo napadnúť aspoň 5 cm, prevažne však nad 500 metrov.

Kľúčovým faktorom bude teplota počas najvýdatnejších zrážok. Model Aladin očakáva v Bratislave okolo jednej hodiny po polnoci teplotu približne +1 °C, vo východnej časti mesta +2 °C. ECMWF predpokladá ešte o stupeň viac. „Ak budú zrážky intenzívne je pravdepodobné, že počas sneženia v noci na piatok klesne teplota na krajnom juhozápade aj v najnižších polohách prechodne až k nule. Sneh však bude veľmi mokrý,“ vysvetľujú meteorológovia zo SHMÚ.

Predpoveď je neistá

Meteorológovia upozorňujú, že situácia je mimoriadne hraničná. „Stačí, aby sa stred tlakovej níže posunul o 50 až 100 kilometrov iným smerom, a výsledok môže byť úplne odlišný — či už v množstve zrážok, alebo v tom, či bude snežiť,“ uviedol SHMÚ.

Nie všetky modely totiž predpovedajú sneh na juhozápade. Model ICON očakáva sneh len vo vyšších častiach Malých Karpát. Model GFS dokonca nepočíta so snehom na juhozápade vôbec. „Predpoveď na piatok ráno treba brať s rezervou. Je to situácia, kde rozhodujú malé rozdiely, a tie môžu zmeniť výsledok,“ dodal meteorológ.

