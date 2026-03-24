Zasadla vláda v Hronských Kľačanoch: Zmeny v soláriách a nový register: Aj TOTO schválila

HRONSKÉ KĽAČANY - Vláda absolvuje v utorok prvé z dvoch tohtotýždňových výjazdových rokovaní v Nitrianskom kraji. V obci Hronské Kľačany sa bude zaoberať analýzou sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Levice, Komárno a Šaľa.
V programe 134. schôdze exekutívy je návrh novely zákona o Audiovizuálnom fonde (AVF) z dielne Ministerstva kultúry SR. Úprava, ktorá vychádza z európskej smernice, má zaviesť možnosť vyžadovať príspevok do AVF aj od poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS), ktorí nemajú sídlo v SR, no na území Slovenska a pre slovenských užívateľov poskytujú svoje služby.
Kabinet sa má zaoberať aj legislatívnymi návrhmi z dielne Ministerstva spravodlivosti
Kabinet sa má zaoberať aj legislatívnymi návrhmi z dielne Ministerstva spravodlivosti (SR. Návrh zákona o medzinárodnej justičnej spolupráci má zjednodušiť využívanie nástrojov a inštitútov v právnom styku s cudzinou. V súvislosti s touto zmenou je potrebné vykonať aj úpravy v Trestnom poriadku a Trestnom zákone, rovnako tak i v ďalších právnych predpisoch. Návrh rezortu spravodlivosti sa týka i zosúladenia národnej legislatívy s medzinárodnými dohovormi a predpismi týkajúcimi sa boja proti počítačovej kriminalite.
Rokovanie o postupe v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu
Vláda bude v utorok rokovať o ďalšom postupe v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o postupnom ukončení dovozu ruského zemného plynu a príprave ukončenia dovozu ruskej ropy, o zlepšení monitorovania možných energetických závislostí. Rezort zdravotníctva na rokovanie kabinetu opätovne predložil svoj návrh na zákaz opaľovania v soláriu pre osoby mladšie ako 18 rokov. Upozorňuje, že UV žiarenie je podľa aktuálnych vedeckých poznatkov klasifikované ako dokázaný karcinogén pre ľudí.
Ministri sa budú zaoberať aj návrhom zákona z dielne rezortu cestovného ruchu
Ministri sa budú zaoberať aj návrhom zákona z dielne rezortu cestovného ruchu. Ten chce, aby sa od marca budúceho roku všetci krátkodobí prenajímatelia museli zapisovať do nového registra krátkodobých prenájmov. Cieľom je vytvoriť právny rámec transparentného zberu a poskytovania údajov v oblasti služieb krátkodobého prenájmu ubytovania. V rámci informatívnych materiálov bude „na stole“ aj Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2025 či Informatívna správa o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2025.
Vláda vyčlenila pre okresy Komárno, Levice a Šaľa vyše 1,8 milióna eur
Vláda na svojom utorkovom výjazdovom rokovaní v obci Hronské Kľačany (okres Levice) vyčlenila vyše 1,8 milióna eur pre okresy Komárno, Levice a Šaľa. Viac ako 1,7 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území daných okresov. Kabinet sa na schôdzi zaoberal analýzou sociálno-ekonomickej situácie vo vybraných okresoch i návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.
Vláda absolvuje v utorok 24. marca 2026 prvé z dvoch tohtotýždňových výjazdových rokovaní v Nitrianskom kraji. (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)
Platiť príspevok do AVF by mali aj zahraniční poskytovatelia AVMS
Povinnosť poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie (AVMS) odvádzať príspevok do Audiovizuálneho fondu (AVF) by sa mala rozšíriť aj na zahraničné subjekty. Predpokladá to zámer novely zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorý na návrh Ministerstva kultúry (MK) SR v utorok schválila vláda. „Hlavným zámerom je zaviesť primeraným a nediskriminačným spôsobom aj pre poskytovateľov AVMS, ktorí nemajú svoje sídlo v SR, no napriek tomu poskytujú služby na našom území a ich služba je cielená na slovenských zákazníkov, povinnosť platiť príspevok do AVF a tiež priamo investovať do slovenskej audiovizuálnej produkcie,“ objasnil rezort kultúry.
Poukázal na to, že úprava vychádza zo smernice Európskej únie (EÚ) o AVMS, ktorá reaguje na prudký rozvoj globálnych streamovacích platforiem poskytujúcich svoje služby a generujúcich zisky aj v členských štátoch EÚ. „Ustanovenie smernice umožňuje členským štátom, aby v prípade, že od domácich poskytovateľov AVMS požadujú príspevok na výrobu audiovizuálnych diel, toto požadovali aj od zahraničných poskytovateľov, ktorí svoje služby zameriavajú na divákov v danom štáte,“ objasnilo MK pripomínajúc, že súčasná verzia zákona takúto možnosť nepredpokladá.
Základom výpočtu príspevku poskytovateľa AVMS sú jeho celkové príjmy za posledný kalendárny rok získané v SR, ustanovená výška príspevku je 0,5 percenta z tohto základu. Novela zákona zároveň stanovuje povinnosť poskytovateľa AVMS realizovať v priebehu kalendárneho roka priamu investíciu vo výške troch percent z celkových príjmov do vývoja a výroby slovenských audiovizuálnych diel, ich jazykových mutácií, prípadne slovenskej jazykovej podoby zahraničných diel.
Ministerstvo v dôvodovej správe uvádza, že aktuálne má tzv. cezhraničné príspevky zavedených 14 členských štátov (Belgicko, Chorvátsko, Česko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko a Španielsko), a to buď vo forme príspevkov do vnútroštátnych fondov, alebo vo forme priamych investícií do audiovizuálnej produkcie, prípadne kombináciou uvedených dvoch foriem. Výška cezhraničných príspevkov sa v jednotlivých členských štátoch líši, no vo všeobecnosti sa pohybuje v rozmedzí medzi 1,5 % až 5 % z príjmov dosiahnutých v danom členskom štáte. Výnimkou je Francúzsko, kde môže výška investičnej povinnosti dosahovať až 25 %, a Taliansko, kde sa výška pri priamej investícii pohybuje v rozmedzí 16 - 20 %. Navrhovaná zmena si vyžiada aj úpravy v zákone o mediálnych službách, v zákone o audiovízii a v zákone o STVR. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1. januára 2027.
Opaľovanie v soláriu má byť dostupné len pre dospelých
Opaľovanie v soláriu má byť dostupné len pre dospelých. Prevádzkovatelia solárií by po novom nemali služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi poskytovať osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý v utorok schválila vláda. Rezort zdravotníctva upozornil, že UV žiarenie je podľa aktuálnych vedeckých poznatkov klasifikované ako dokázaný karcinogén pre ľudí.
„Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré veľmi často používajú soláriá, majú dva- až trikrát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu (melanómu kože, pozn. TASR). Opaľovanie kože v soláriu z tohto dôvodu nie je vhodné pre niektoré citlivé skupiny populácie vrátane osôb mladších ako 18 rokov. Riziko je u populácie v tejto vekovej kategórii väčšie, keďže koža je v tomto veku omnoho tenšia a citlivejšia, pričom pokožka nie je schopná vyprodukovať dostatok pigmentu na zachytávanie lúčov UV žiarenia,“ priblížilo ministerstvo.
Návrh novely okrem iného rieši aj doplnenie kompetencie Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v oblasti kozmetických výrobkov a výživových doplnkov. Odstraňuje takisto niektoré nedostatky v zákone, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.
Levický Haleon dostane štátnu investičnú pomoc 4,75 milióna eur
Výroba zubných pást Haleon Levice dostane od štátu na rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne investičný stimul vo výške 4,75 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie pomoci, ktorý v utorok na výjazdovom zasadnutí schválila vláda. Na rozvoj výroby plánuje firma vynaložiť v rokoch 2025 až 2027 minimálne 13,37 milióna eur na dlhodobý hmotný majetok vo forme budov a strojov, prístrojov a zariadení a na dlhodobý nehmotný majetok vo forme licencií. V priamej súvislosti s investičným zámerom plánuje Haleon do roku 2029 vytvoriť päť nových pracovných miest.
Majiteľmi firmy sú spoločnosti Haleon Enterprises a Haleon UK Trading zo Spojeného kráľovstva. Slovenský Haleon dosiahol v roku 2024 podľa portálu FinStat tržby 244 miliónov eur a zisk 11,26 milióna eur. Realizáciou investičného zámeru výroba dosiahne výrazné zvýšenie, a to až o 138 %. Závod v roku 2022 začal v pilotnej fáze s výrobou bezvodých zubných pást. Na základe výsledkov z prieskumu trhu sa skupina rozhodla, že pristúpi k rozšíreniu výroby bezvodých zubných pást.
Vznikne register krátkodobých prenájmov, štát chce viac dát
Od marca budúceho roka budú musieť byť všetci krátkodobí prenajímatelia zapísaní do nového registra krátkodobých prenájmov ubytovania. Vyplýva to z návrhu zákona z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR o zavedení registra krátkodobých prenájmov, ktorý v utorok na výjazdovom rokovaní schválila vláda.
„Objem poskytovaných služieb krátkodobého prenájmu v Európskej únii značne rastie vďaka rastu platformovej ekonomiky,“ priblížilo MCRŠ. Hoci tieto služby prinášajú ekonomické príležitosti, podľa rezortu zároveň zvyšujú tlak na dostupnosť bývania a rast cien nájmov. Nedostatok spoľahlivých dát o prenájmoch, napríklad o totožnosti hostiteľov, lokalite či dĺžke prenájmov podľa ministerstva sťažuje štátu prijímanie účinných opatrení. Nová legislatíva má preto umožniť lepšie vyhodnocovanie dosahov a efektívnejšiu reguláciu trhu.
Kľúčovým prvkom zákona je zriadenie registra jednotiek pre poskytovanie krátkodobého ubytovania. Ten bude fungovať ako informačný systém verejnej správy a zároveň ako jednotné digitálne kontaktné miesto. Zákon zároveň implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 11. apríla 2024 o zbere a poskytovaní údajov týkajúcich sa služieb krátkodobého prenájmu ubytovania. V súvislosti s návrhom uvedeného zákona bude novelizovaný aj zákon o mediálnych službách.
Zákon ustanovuje tiež pôsobnosť MCRŠ ako správcu a prevádzkovateľa registra, registrujúceho orgánu, vnútroštátneho koordinátora a orgánu zodpovedného za monitorovanie plnenia povinností podľa európskeho nariadenia. Zavádza sa tiež súbor povinností pre hostiteľov aj online platformy vrátane poskytovania údajov o prenájmoch, ako aj mechanizmy dohľadu a sankcií.