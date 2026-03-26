Štvrtok26. marec 2026, meniny má Emanuel, zajtra Alena

Je to problém: Priemer trvania kontrol na ÚVO nezachytáva reálnu situáciu v regiónoch

Samuel Migaľ
Samuel Migaľ (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR nespochybňuje čísla, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uviedol o priemernom trvaní kontrol eurofondových zákaziek - 49 dní po uzavretí zmlúv a 36 dní pred vyhlásením verejného obstarávania. MIRRI vo štvrtok súčasne upozornilo, že priemer trvania kontrol nezachytáva reálnu situáciu v regiónoch, kde niektoré obce a samosprávne kraje čakajú na kontrolu aj stovky dní, čo brzdí realizáciu projektov a efektívne čerpanie eurofondov.

„Nespochybňujeme čísla ÚVO, ale priemer nezachytáva realitu regiónov, kde sa projekty stretávajú s extrémne dlhými lehotami. Je neakceptovateľné, aby školy čakali na základné vybavenie stovky dní, aby sa odkladali projekty zvyšujúce bezpečnosť na cestách a aby samosprávy nemohli dokončiť už rozbehnuté investície len preto, že kontrolné procesy trvajú neprimerane dlho,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý). Zároveň uvítal aktivitu premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý chce situáciu riešiť na najvyššej úrovni. „Cieľom je vecné a efektívne čerpanie eurofondov pre regióny, nie politická diskusia,“ podotkol minister.

archívne video

Samuel Migaľ o aktuálnej situácii (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Zistenia z dát všetkých ôsmich samosprávnych krajov sú podľa MIRRI alarmujúce. Kontrola verejných obstarávaní sa nepohybuje len v desiatkach, ale často až v stovkách dní. „Konkrétne prípady hovoria za všetko - v Banskobystrickom kraji trvala kontrola nákupu nábytku na Strednej odbornej škole v Revúcej 308 dní, v Prešovskom kraji bol projekt eliminácie bezpečnostných rizík na mostoch kontrolovaný 362 dní a v Nitrianskom kraji čakali stavebné práce na kontrolu 284 dní. V Žilinskom kraji trvala kontrola rekonštrukcie mosta 194 dní a kruhovej križovatky 199 dní. Mnohé projekty sú dodnes v procese kontroly - napríklad v Banskobystrickom kraji kontrola stavebného dozoru trvá 467 dní a v Košickom kraji projekt technologického centra 246 dní,“ vymenovalo MIRRI. Podľa neho ide o desiatky projektov s významnou finančnou hodnotou, ktoré sú zablokované v administratívnom procese.

Ilustratívnym príkladom je amfiteáter v Detve

Na problém podľa MIRRI dlhodobo upozorňujú starostovia a primátori naprieč Slovenskom. Pri návštevách regiónov často zaznieva, že projekty stoja na ÚVO a samosprávy sa nemôžu pohnúť ďalej. Ilustratívnym príkladom je amfiteáter v Detve - projekt bol schválený, verejné obstarávanie skontrolované, no následne spadol do náhodnej kontroly. Starosta nemohol vyplácať zhotoviteľov, hoci práce boli z veľkej časti dokončené.

MIRRI pracuje na viacerých legislatívnych a administratívnych riešeniach

MIRRI pracuje na viacerých legislatívnych a administratívnych riešeniach, ktoré umožnia skrátiť lehoty kontrol a uvoľniť kapacity pre samosprávy. „Už sme pripravili konkrétne opatrenia - redukciu kontrol na rizikové zákazky, využitie umelej inteligencie na rýchlu analýzu, presun administratívnych kapacít z ÚVO na MIRRI, optimalizáciu kontroly komplikovaných zákaziek a vznik Národného orgánu verejného obstarávania,“ priblížil Migaľ.

ÚVO vo štvrtok informoval, že kontroly eurofondových zákaziek po uzavretí zmlúv, ktoré vykonáva ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 až 2027, trvajú priemerne 49 dní. Predbežné kontroly pred vyhlásením verejných obstarávaní sú dlhé v priemere 36 dní. Lehoty na kontroly sú 45 a 30 dní. „Sme tesne nad lehotami, ktoré nám určuje zákon, ak sa berie priemerná lehota. Nevylučujeme, že máme niektoré prípady, ktoré trvajú dlho. Avšak sú aj také, kde kontrolovaný subjekt odmieta sprístupniť dokumentáciu,“ upozornil predseda ÚVO Peter Kubovič. Podľa neho úradu dávajú za vinu, že zmluvy u nich ležia dlho, pričom nemajú prístup k dokumentácii, čiže nevedia kontrolovať alebo kontrolujú nesystémovo.

Viac o téme: KontrolyÚrad pre verejné obstarávanieSamuel MigaľMinisterstvo investícií
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Samuel Migaľ
Rozkol vo vláde kvôli trestom: Migaľovi sa nepáči novela o obecných službách, vidí v nej vážne riziká
Domáce
Tlačová konferencia predsedu vlády
Szijjártó mal Pellegrinimu vybavovať cestu do Ruska: Gašpar tomu neverí
Domáce
FOTO Vláda absolvuje v utorok
Zasadla vláda v Hronských Kľačanoch: Zmeny v soláriách a nový register: Aj TOTO schválila
Domáce
Rok od vládnej krízy:
Rok od vládnej krízy: Fico si partnerov ukočíroval, no dnes čelí väčšej hrozbe! Mladí voliči unikajú k Republike
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vajda slovami o sexe odpálil bombu: Trápne, za toto by som sa hanbil! Krajčiová ho okamžite zotrela
Vajda slovami o sexe odpálil bombu: Trápne, za toto by som sa hanbil! Krajčiová ho okamžite zotrela
Prominenti
Tvrdé slová Malachovskej: Hejty ignorujte, ale skutočnú kritiku si vážte
Tvrdé slová Malachovskej: Hejty ignorujte, ale skutočnú kritiku si vážte
Prominenti
Mestská športová hala v Dubnici nad Váhom dostane novú podobu
Mestská športová hala v Dubnici nad Váhom dostane novú podobu
Správy

Domáce správy

FOTO Martina Šimkovičová
Jasný odkaz ministerky Šimkovičovej na situáciu vo Fonde na podporu umenia
Domáce
FOTO Prebehla protidrogová akcia: Prešovskí
Prebehla protidrogová akcia: Prešovskí policajti zadržali dvoch mužov
Domáce
Vodiči, pozor: Horský priechod
Vodiči, pozor: Horský priechod Donovaly je pre TIETO vozidlá uzavretý
Domáce
Rozsiahly požiar rodinného domu v Radôstke: Zranená osoba a škoda 50-tisíc eur
Rozsiahly požiar rodinného domu v Radôstke: Zranená osoba a škoda 50-tisíc eur
Žilina

Zahraničné

Volebný podvod v Nemecku:
Volebný podvod v Nemecku: Starosta bavorského mestečka rezignoval
Zahraničné
VAROVANIE matky: Deti VŽDY
VAROVANIE matky: Deti VŽDY pred odletom skontrolujte, mňa táto chyba stála 3 000 dolárov!
Zahraničné
Napätie v Maďarsku: Protestujú
Napätie v Maďarsku: Protestujú proti podozrievaniu novinára Panyiho zo špionáže
Zahraničné
Andrej Babiš
Nahnevaný Babiš: Cez video vyzval distribútorov palív v Česku, majú znížiť ceny
Zahraničné

Prominenti

Erika Eleniak
Viete, kto je táto žena? Kráska z kultového seriálu 90. rokov zmenená na nepoznanie!
Zahraniční prominenti
Jozef Vajda
Vajda slovami o sexe odpálil bombu: Trápne, ja by som sa hanbil! Krajčiová ho zotrela jedinou vetou
Domáci prominenti
Let's Dance, 2.kolo, Juraj
Glosiková o tréningoch s Mokrým: Chvály do neba, ale... Bez tohto by to nešlo!
Domáci prominenti
Harry Potter
Harry Potter je späť a vojna generácií môže začať: Prvý teaser vyvoláva emócie, hádky aj zimomriavky
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Doplatil na intímnu minulosť?
Doplatil na intímnu minulosť? Slávny herec šokoval priznaním o rakovine, ktorú spôsobil TENTO bežný vírus
Zaujímavosti
Tento doplnok možno beriete
Tento doplnok možno beriete aj vy a ani neviete, že zvyšuje riziko zlyhania srdca!
vysetrenie.sk
CHUANDO TAN
Má 60 rokov, no vyzerá na polovicu! Chuando Tan odhalil JEDNU potravinu, vďaka ktorej zastavil starnutie
Zaujímavosti
Dajte si TOTO 30
Dajte si TOTO 30 minút pred pitím! Vedci odhalili extrakt, ktorý zníži vašu opicu o neskutočných 67 percent
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Ekonomika

Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!
Veľké upratovanie v prechodných pobytoch: Štát ich chce už tento rok hromadne rušiť, dôvodom má byť energopomoc!
Veľké upratovanie v prechodných pobytoch: Štát ich chce už tento rok hromadne rušiť, dôvodom má byť energopomoc!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!

Šport

Slovensko – Kosovo: Online prenos z barážového zápasu o postup na MS
Slovensko – Kosovo: Online prenos z barážového zápasu o postup na MS
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
V Istanbule rozhodovali detaily: Slováci spoznali možného súpera v boji o MS
V Istanbule rozhodovali detaily: Slováci spoznali možného súpera v boji o MS
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Košice s nožom na krku sezónu nekončia: Bystrica kožu zadarmo nepredala
Košice s nožom na krku sezónu nekončia: Bystrica kožu zadarmo nepredala
Tipsport liga
Znovuzrodený Poprad vo fantastickom zápase vylúpil Žilinu: Vlci sú krok od vypadnutia
Znovuzrodený Poprad vo fantastickom zápase vylúpil Žilinu: Vlci sú krok od vypadnutia
Tipsport liga

Auto-moto

PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
Klasické testy
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Novinky
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Novinky
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava

Kariéra a motivácia

Zlaté ruky, zlaté príležitosti: Prečo sa oplatí technické vzdelanie
Zlaté ruky, zlaté príležitosti: Prečo sa oplatí technické vzdelanie
Trendy na trhu práce
Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Vzťahy na pracovisku
Nikdy im to nepoviete, ale zmenili vám život: Učiteľka a učiteľ, ktorí stoja za vaším úspechom
Nikdy im to nepoviete, ale zmenili vám život: Učiteľka a učiteľ, ktorí stoja za vaším úspechom
Motivácia a inšpirácia
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Vyhorenie

Varenie a recepty

Hovoria mu
Hovoria mu "nočný" šalát. Americký vajíčkový hit, ktorý vám zachráni veľkonočné ráno.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Výber receptov
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Rady a tipy

Technológie

Takmer polovica ľudí netuší, že tieto bežné potraviny, ktoré konzumujeme, zvyšujú riziko rakoviny hrubého čreva
Takmer polovica ľudí netuší, že tieto bežné potraviny, ktoré konzumujeme, zvyšujú riziko rakoviny hrubého čreva
Veda a výskum
Čína ukázala, že je schopná odpáliť rakety z hĺbky 200 metrov pod hladinou: Takýto útok je prakticky neviditeľný
Čína ukázala, že je schopná odpáliť rakety z hĺbky 200 metrov pod hladinou: Takýto útok je prakticky neviditeľný
Armádne technológie
Batérie budúcnosti sa rozpadajú skôr, než by mali. Vedci odhalili proces, ktorý ich ničí zvnútra
Batérie budúcnosti sa rozpadajú skôr, než by mali. Vedci odhalili proces, ktorý ich ničí zvnútra
Technológie
WhatsApp konečne rieši tri problémy, ktoré používateľov štvali roky. Jedna z noviniek ti výrazne uľahčí prechod na nový telefón
WhatsApp konečne rieši tri problémy, ktoré používateľov štvali roky. Jedna z noviniek ti výrazne uľahčí prechod na nový telefón
Android

Bývanie

Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie

Pre kutilov

Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Izbové rastliny
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Záhrada
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Recepty
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia sú najväčší egocentrici zverokruhu: Daní ľudia myslia najviac na seba
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia sú najväčší egocentrici zverokruhu: Daní ľudia myslia najviac na seba
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
VAROVANIE matky: Deti VŽDY
Zahraničné
VAROVANIE matky: Deti VŽDY pred odletom skontrolujte, mňa táto chyba stála 3 000 dolárov!
Anthony Glees sa obáva,
Zahraničné
Expert varuje: Pred jadrovým útokom si zaobstarajte plastové vrecká! TOTO je dôvod
Škandalózne VIDEO z letiska:
Zahraničné
Škandalózne VIDEO z letiska: Zamestnanec hádzal drahé gitary o zem ako vrecia s odpadom!
Poplach pre sklenené poháre:
Domáce
Poplach pre sklenené poháre: Dáni sťahujú až 6 druhov predávaných v známej sieti! Môžu byť aj u nás

Ďalšie zo Zoznamu