Je to problém: Priemer trvania kontrol na ÚVO nezachytáva reálnu situáciu v regiónoch

BRATISLAVA - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR nespochybňuje čísla, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uviedol o priemernom trvaní kontrol eurofondových zákaziek - 49 dní po uzavretí zmlúv a 36 dní pred vyhlásením verejného obstarávania. MIRRI vo štvrtok súčasne upozornilo, že priemer trvania kontrol nezachytáva reálnu situáciu v regiónoch, kde niektoré obce a samosprávne kraje čakajú na kontrolu aj stovky dní, čo brzdí realizáciu projektov a efektívne čerpanie eurofondov.
„Nespochybňujeme čísla ÚVO, ale priemer nezachytáva realitu regiónov, kde sa projekty stretávajú s extrémne dlhými lehotami. Je neakceptovateľné, aby školy čakali na základné vybavenie stovky dní, aby sa odkladali projekty zvyšujúce bezpečnosť na cestách a aby samosprávy nemohli dokončiť už rozbehnuté investície len preto, že kontrolné procesy trvajú neprimerane dlho,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý). Zároveň uvítal aktivitu premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý chce situáciu riešiť na najvyššej úrovni. „Cieľom je vecné a efektívne čerpanie eurofondov pre regióny, nie politická diskusia,“ podotkol minister.
Zistenia z dát všetkých ôsmich samosprávnych krajov sú podľa MIRRI alarmujúce. Kontrola verejných obstarávaní sa nepohybuje len v desiatkach, ale často až v stovkách dní. „Konkrétne prípady hovoria za všetko - v Banskobystrickom kraji trvala kontrola nákupu nábytku na Strednej odbornej škole v Revúcej 308 dní, v Prešovskom kraji bol projekt eliminácie bezpečnostných rizík na mostoch kontrolovaný 362 dní a v Nitrianskom kraji čakali stavebné práce na kontrolu 284 dní. V Žilinskom kraji trvala kontrola rekonštrukcie mosta 194 dní a kruhovej križovatky 199 dní. Mnohé projekty sú dodnes v procese kontroly - napríklad v Banskobystrickom kraji kontrola stavebného dozoru trvá 467 dní a v Košickom kraji projekt technologického centra 246 dní,“ vymenovalo MIRRI. Podľa neho ide o desiatky projektov s významnou finančnou hodnotou, ktoré sú zablokované v administratívnom procese.
Na problém podľa MIRRI dlhodobo upozorňujú starostovia a primátori naprieč Slovenskom. Pri návštevách regiónov často zaznieva, že projekty stoja na ÚVO a samosprávy sa nemôžu pohnúť ďalej. Ilustratívnym príkladom je amfiteáter v Detve - projekt bol schválený, verejné obstarávanie skontrolované, no následne spadol do náhodnej kontroly. Starosta nemohol vyplácať zhotoviteľov, hoci práce boli z veľkej časti dokončené.
MIRRI pracuje na viacerých legislatívnych a administratívnych riešeniach, ktoré umožnia skrátiť lehoty kontrol a uvoľniť kapacity pre samosprávy. „Už sme pripravili konkrétne opatrenia - redukciu kontrol na rizikové zákazky, využitie umelej inteligencie na rýchlu analýzu, presun administratívnych kapacít z ÚVO na MIRRI, optimalizáciu kontroly komplikovaných zákaziek a vznik Národného orgánu verejného obstarávania,“ priblížil Migaľ.
ÚVO vo štvrtok informoval, že kontroly eurofondových zákaziek po uzavretí zmlúv, ktoré vykonáva ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 až 2027, trvajú priemerne 49 dní. Predbežné kontroly pred vyhlásením verejných obstarávaní sú dlhé v priemere 36 dní. Lehoty na kontroly sú 45 a 30 dní. „Sme tesne nad lehotami, ktoré nám určuje zákon, ak sa berie priemerná lehota. Nevylučujeme, že máme niektoré prípady, ktoré trvajú dlho. Avšak sú aj také, kde kontrolovaný subjekt odmieta sprístupniť dokumentáciu,“ upozornil predseda ÚVO Peter Kubovič. Podľa neho úradu dávajú za vinu, že zmluvy u nich ležia dlho, pričom nemajú prístup k dokumentácii, čiže nevedia kontrolovať alebo kontrolujú nesystémovo.