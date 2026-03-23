KDH vyzýva vládu, aby žiadala online zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci

BRATISLAVA - Opozičné KDH v súvislosti s ďalšou eskaláciou napätia v Perzskom zálive vyzýva vládu SR, aby oslovila členské štáty EÚ a požiadala o mimoriadne online zasadnutie Rady pre zahraničné veci. Únia podľa hnutia musí vyvinúť maximálne úsilie pre deeskaláciu situácie. Informovali o tom z komunikačného oddelenia KDH.
KDH v tejto súvislosti poukázalo na 48-hodinové ultimátum, ktoré dal americký prezident Donald Trump Iránu na odblokovanie Hormuzského prielivu. Tiež na obratnú reakciu Teheránu, ktorý pohrozil, že v prípade použitia sily zo strany USA, Irán zosilní útoky na civilnú infraštruktúru krajín celého regiónu.
KDH vyzýva SR na deeskaláciu
„Vzhľadom na ďalšiu eskaláciu situácie v Perzskom zálive a časové limity, ktoré stanovil prezident USA Trump, KDH vyzýva vládu SR, aby okamžite oslovila členské štáty EÚ a požiadala o mimoriadne online zasadnutie Rady pre zahraničné veci. Únia tak môže a musí vyvinúť maximálne úsilie pre deeskaláciu situácie, návrat k rokovaciemu stolu a diplomatickým riešeniam. V tomto kontexte je nevyhnutná aj koordinácia s ďalšími partnermi, ako sú Veľká Británia, ale i Kanada, Japonsko a štáty Perzského zálivu,“ poznamenalo KDH.
Apeluje tiež na komunikáciu spoločného postoja Spojeným štátom a Izraelu s cieľom spoločne zabrániť, aby ďalšia eskalácia vážne ohrozila bezpečnostné a ekonomické záujmy veľkej časti sveta a viedla k nekontrolovateľnej špirále. „Európska únia sa musí vedieť sebavedomo postaviť za záujmy občanov členských štátov v geopolitickom kontexte,“ povedal predseda KDH Milan Majerský.
Podpora OSN a ochrana Hormuzského prielivu
Hnutie zároveň žiada vládu SR, aby sa proaktívne pripojila k iniciatívam v rámci OSN, ktoré vyžadujú okamžité dodržiavanie medzinárodných dohôd na ochranu kritickej infraštruktúry, teda aj energetickej infraštruktúry vo svete, a aby sa aktívne postavila k iniciatíve 14 krajín na obnovenie bezpečnej prepravy cez Hormuzský prieliv.