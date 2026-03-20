Drucker reaguje na Remišovú: Firma s údajným prepojením nedostala dotáciu

BRATISLAVA - Firma, na ktorú upozornila poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí) s údajnými prepojeniami na štátnu tajomníčku Úradu podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) SR, nedostala dotáciu z výzvy na podporu výskumu a vývoja. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva poverený riadením ÚPPV Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Štátna tajomníčka Alena Sabelová zároveň odmietla obvinenia z konfliktu záujmov. Uviedla, že so spomínanou firmou nemala žiadny majetkový ani finančný vzťah a potvrdila, že spoločnosť nezískala verejné prostriedky. Pripustila, že jej syn predal podiel vo firme, na ktorú upozornila Remišová, no bolo to podľa nej dávno pred vyhlásením výzvy.