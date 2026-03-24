Ministerstvo hospodárstva využíva Plán obnovy na posilnenie energetickej bezpečnosti Slovenska

Plán obnovy a odolnosti už dnes prináša konkrétne výsledky – stabilnejšiu a dostupnejšiu energiu, modernejšie budovy aj lepšiu infraštruktúru pre ľudí. Ministerstvo hospodárstva SR pod vedením Denisy Sakovej zohráva pri jeho realizácii kľúčovú úlohu a patrí medzi rezorty, ktoré napredujú v implementácii opatrení.
Posilňovanie energetickej infraštruktúry, rozvoj nových aj modernizácia existujúcich kapacít výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, zvyšovanie energetickej efektívnosti budov
či budovanie nabíjacej siete pre elektromobilitu – to všetko sú opatrenia, ktoré majú priamy dopad na ekonomiku aj každodenný život ľudí, samospráv a verejných inštitúcií.
Drvivá väčšina opatrení je vo fáze finalizácie
Pozitívnou správou je, že drvivá väčšina týchto opatrení je vo fáze finalizácie a smeruje
k úspešnému reportovaniu v rámci 8. a 9. žiadosti o platbu. To potvrdzuje stabilný pokrok aj schopnosť rezortu hospodárstva efektívne napĺňať stanovené ciele. Výsledky kontrolného dňa ukázali, že opatrenia v gescii Ministerstva hospodárstva majú reálny a dlhodobý prínos pre Slovensko – od posilnenia energetickej infraštruktúry až po efektívnejšie fungovanie verejných služieb.
„Som rád, že väčšina týchto opatrení smeruje k úspešnému zavŕšeniu a že ich realizácia predstavuje konkrétny prínos pre lepšie Slovensko,“ uviedol Tomáš Drucker, minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Rozsah realizovaných opatrení je mimoriadny
Rozsah realizovaných opatrení je mimoriadny. Len v oblasti energetiky ide o stovky projektov – od podpory novej výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, cez obnovu existujúcich kapacít až po modernizáciu technológií zvyšujúcich stabilitu a odolnosť elektrizačnej sústavy. Ministerstvo hospodárstva zároveň systematicky posilňuje aj distribučnú sústavu, čo je kľúčové pre budúci rozvoj krajiny.
Významný prínos majú aj investície do energetickej obnovy budov vo verejnom sektore. Tie pomáhajú znižovať prevádzkové náklady, zvyšovať udržateľnosť a zlepšovať podmienky fungovania inštitúcií. Súčasťou transformácie je aj rozvoj infraštruktúry pre elektromobilitu vrátane ultrarýchlych nabíjacích staníc na diaľničných odpočívadlách. Aj v tejto oblasti sa Slovensko posúva medzi moderné krajiny pripravené na budúcnosť. Plán obnovy tak prostredníctvom opatrení Ministerstva hospodárstva posilňuje energetickú bezpečnosť krajiny a zvyšuje kvalitu života ľudí na celom Slovensku.