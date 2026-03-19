Na diaľnici D4 pri Ivanke HORÍ kamión: Obrovský dym a obmedzená premávka smer Rakúsko!

BRATISLAVA - Na 25. kilometri diaľnice D4 v blízkosti križovatky Ivanka pri Dunaji v smere do Rakúska horí nákladné vozidlo. Premávka je obmedzená. Na sociálnej sieti na to upozornila polícia.
„Z tohto dôvodu je v predmetnom úseku v smere do Rakúska diaľnica prejazdná iba v ľavom jazdnom pruhu. Vodičov žiadame o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť pri prejazde daným úsekom,“ uviedli policajti.
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti potvrdil, že hasiči na mieste zasahujú. Ide o požiar kamióna s návesom. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali prostredníctvom dvoch prúdov vody s použitím penidla. Následne vyhľadávali a dohášali skryté ohniská a pracovali na vykladaní materiálu z interiéru návesu,“ uviedol HaZZ. Príčina požiaru a výška spôsobenej škody sú v štádiu zisťovania.