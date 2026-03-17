Prezident Pellegrini povedal, čo urobí s vyšším platom: Do TOHTO chce vraziť peniaze navyše!

BRATISLAVA - Akékoľvek zvýšenie svojej súčasnej mzdy venuje prezident SR Peter Pellegrini Lige proti rakovine. Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR. O plate prezidenta rozhodujú poslanci Národnej rady SR.
„Ocenil som, že v čase konsolidácie verejných financií pristúpili vlani poslanci k zmrazeniu svojich platov na najbližšie dva roky. Vo výslednej podobe zákona však zo zmrazenia platov vyňali prezidenta, členov vlády, generálneho prokurátora, sudcov i ďalších štátnych funkcionárov. Preto akúkoľvek zvýšenú sumu priamo venujem Lige proti rakovine,“ skonštatoval Pellegrini.
Kancelária prezidenta SR v tejto súvislosti zároveň pripomenula, že následkom konsolidačných opatrení klesol tohto roku čistý plat hlavy štátu o viac ako 2000 eur mesačne. Podotýka preto, že prezident nie je v súčasnosti najviac zarábajúcim slovenským politikom v porovnaní čistých platov.
Plat prezidenta je zo zákona štvornásobkom základného platu poslanca Národnej rady SR, ku ktorému dostáva zákonom presne stanovené paušálne náhrady vo výške 1327 eur. Celá táto suma podlieha odvodom a daniam, ktoré sú na základe posledného konsolidačného balíka pre ústavných činiteľov zvýšené.