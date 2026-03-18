Pellegrini o zmenách vo vláde nič nevie: Prezident tlmí vášne po víkendovom vyhlásení Andreja Danka

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini o žiadnej plánovanej rekonštrukcii vlády zatiaľ nevie. Takúto informáciu nemá ani šéf parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Obaja to uviedli v stredu na tlačovej konferencii po spoločnom stretnutí. O výmenách vo vláde hovoril uplynulý víkend predseda koaličnej SNS Andrej Danko.
„Zatiaľ musím vyvrátiť takéto tvrdenia. S takouto informáciou alebo požiadavkou by za mnou mohol prísť jedine predseda vlády Slovenskej republiky a zatiaľ sme sa počas rokovaní takejto témy nedotkli ani ju neotvorili, a teda o žiadnej plánovanej rekonštrukcii vlády zatiaľ neviem,“ priblížil Pellegrini.
Danko povedal, že prípadná rekonštrukcia vlády je na rozhodnutí premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý nad tým pravdepodobne aj bude rozmýšľať. V takom prípade by však mal pristupovať spravodlivo ku všetkým ministrom. Ak bude potrebná kompletná rekonštrukcia vlády, SNS poskytne podľa Danka „maximálnu súčinnosť“.