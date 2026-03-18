Slovensku chýba podľa prezidenta vízia: Väčšinou sa riadi od jedných volieb k druhým

ČASTÁ-PAPIERNIČKA - Slovensku chýba vízia, krajina sa riadi od jedných volieb k druhým a v štvorročnom cykle sa menia priority, ciele a nástroje na ich dosiahnutie. Prezident SR Peter Pellegrini to povedal v príhovore počas ôsmeho zasadnutia Parlamentu detí a mládeže v priestoroch účelového zariadenia Častá-Papiernička. Víta, že vláda poverila Slovenskú akadémiu vied, aby dlhodobú víziu pripravila. Za dôležité však považuje, aby do diskusie o budúcnosti Slovenska boli zapojení mladí ľudia.
„Je dôležité, aby do diskusie o budúcnosti Slovenska boli zapojení práve mladí ľudia vo vašom veku, pretože vás musíme počúvať a vám prispôsobiť víziu. Samozrejme, skombinujúc váš entuziazmus, odhodlanie, nadšenie so skúsenosťami starších, ktorí už samozrejme toho prežili viac,“ podčiarkol. Pozitívne vníma, že hlavnou témou zasadnutia mládežníckeho parlamentu je práve tvorba Vízie Slovenska očami mladých.
„Príde mi, že sme v takom nejakom zajatí a sme rukojemníkmi zlej nálady. Máme pocit komentovať veci negatívne, nie možno úplne z toho, že sme to na vlastnej koži získali alebo prežili,“ povedal aj na margo prezentovaného prieskumu, podľa ktorého približne tri štvrtiny mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov zvažujú odchod zo Slovenska do zahraničia. V tejto súvislosti poukázal aj na vplyv sociálnych sietí.
Hoci sú prvé výsledky prieskumu negatívne, je podľa neho v poriadku, ak majú mladí ľudia chuť ísť do zahraničia. „Ja si myslím, že aj treba ísť, aby zistili, že nie úplne všetko z Instagramu je realita,“ doplnil. Dôležité je podľa neho to, aby sa následne zvyšoval počet ľudí, ktorí sa chcú vrátiť naspäť. Úrad komisára pre deti usporiadal v Častej zasadnutie Parlamentu detí a mládeže s viac ako 100 účastníkmi z celého Slovenska. Hlavnou témou zasadnutia je tvorba Vízie Slovenska očami mladých.