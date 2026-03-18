Slovensku chýba podľa prezidenta vízia: Väčšinou sa riadi od jedných volieb k druhým

Prezident SR Peter Pellegrini počas príhovoru v rámci predstavovania prvých výsledkov na celoslovenskom zasadnutí Parlamentu detí a mládeže v Častej Papierničke.
Prezident SR Peter Pellegrini počas príhovoru v rámci predstavovania prvých výsledkov na celoslovenskom zasadnutí Parlamentu detí a mládeže v Častej Papierničke.
ČASTÁ-PAPIERNIČKA - Slovensku chýba vízia, krajina sa riadi od jedných volieb k druhým a v štvorročnom cykle sa menia priority, ciele a nástroje na ich dosiahnutie. Prezident SR Peter Pellegrini to povedal v príhovore počas ôsmeho zasadnutia Parlamentu detí a mládeže v priestoroch účelového zariadenia Častá-Papiernička. Víta, že vláda poverila Slovenskú akadémiu vied, aby dlhodobú víziu pripravila. Za dôležité však považuje, aby do diskusie o budúcnosti Slovenska boli zapojení mladí ľudia.

„Je dôležité, aby do diskusie o budúcnosti Slovenska boli zapojení práve mladí ľudia vo vašom veku, pretože vás musíme počúvať a vám prispôsobiť víziu. Samozrejme, skombinujúc váš entuziazmus, odhodlanie, nadšenie so skúsenosťami starších, ktorí už samozrejme toho prežili viac,“ podčiarkol. Pozitívne vníma, že hlavnou témou zasadnutia mládežníckeho parlamentu je práve tvorba Vízie Slovenska očami mladých.

Tlačová konferencia z Úradu vlády: Vystúpili Robert Fico, Peter Pellegrini a generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Szabó (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Príde mi, že sme v takom nejakom zajatí a sme rukojemníkmi zlej nálady. Máme pocit komentovať veci negatívne, nie možno úplne z toho, že sme to na vlastnej koži získali alebo prežili,“ povedal aj na margo prezentovaného prieskumu, podľa ktorého približne tri štvrtiny mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov zvažujú odchod zo Slovenska do zahraničia. V tejto súvislosti poukázal aj na vplyv sociálnych sietí.

Hoci sú prvé výsledky prieskumu negatívne, je podľa neho v poriadku, ak majú mladí ľudia chuť ísť do zahraničia. „Ja si myslím, že aj treba ísť, aby zistili, že nie úplne všetko z Instagramu je realita,“ doplnil. Dôležité je podľa neho to, aby sa následne zvyšoval počet ľudí, ktorí sa chcú vrátiť naspäť. Úrad komisára pre deti usporiadal v Častej zasadnutie Parlamentu detí a mládeže s viac ako 100 účastníkmi z celého Slovenska. Hlavnou témou zasadnutia je tvorba Vízie Slovenska očami mladých.

Súvisiace články

Peter Pellegrini
Pellegrini o zmenách vo vláde nič nevie: Prezident tlmí vášne po víkendovom vyhlásení Andreja Danka
Domáce
Prezident Slovenskej republiky Peter
Pellegriniho ostrý odkaz vláde: Kvalita zákonov je zlá, končím s tolerovaním prílepkov a skrátených konaní
Domáce
Prezident Slovenskej republiky Peter
Prezident Pellegrini povedal, čo urobí s vyšším platom: Do TOHTO chce vraziť peniaze navyše!
Domáce
Prezident SR Peter Pellegrini
Vláda a Slovnaft bojujú proti zdražovaniu pohonných látok: Prezident a premiér prisľúbili samoreguláciu cien
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia SaS o aktuálnych politických témach
Tlačová konferencia SaS o aktuálnych politických témach
Správy
Kamil Šaško pred rokovaním v parlamente
Kamil Šaško pred rokovaním v parlamente
Správy
Výstava Rekvizitáreň hrdinov v Pálffyho paláci GMB
Výstava Rekvizitáreň hrdinov v Pálffyho paláci GMB
Cestovanie

Domáce správy

Denisa Saková a Robert
Vláda obmedzuje predaj a vývoz nafty na 30 dní, oznámil premiér: Zahraničné autá zaplatia viac
Domáce
Ilustračné foto
Súdna rada apeluje na sudcov, aby sa zdržali vyjadrení nad rámec ich právomoci
Domáce
Ilustračné foto
Súd zrušil rozsudok pre Union ZP: Liek Keytruda bude predmetom nového konania, ministerstvo postupovalo správne
Domáce
Mimoriadna situácia v Bukóze: Krízový štáb prijal opatrenia na ochranu obyvateľov a prírody
Mimoriadna situácia v Bukóze: Krízový štáb prijal opatrenia na ochranu obyvateľov a prírody
Michalovce

Zahraničné

Donald Trump
Trump je totálne v šoku: TOTO sme nečakali! Ako si to Irán mohol dovoliť?
Zahraničné
Antonio Guto, bývalý generálmajor
BLAMÁŽ armády USA: Pripitý generál ZABUDOL vo vlaku TAJNÉ mapy o Ukrajine! Mohol ich vidieť ktokoľvek
Zahraničné
Ilustračné foto
Radikalný krok vlády: Chcú dočasne znížiť daň z pohonných látok! Sľubujú nižšie ceny nafty a benzínu
Zahraničné
Nákupy z Číny sa
Nákupy z Číny sa predražia: Brusel vyhlásil vojnu lacnému tovaru, priplatíte si za každú drobnosť!
Domáce

Prominenti

Móda z 5. kola
Hviezda Markízy 3 mesiace po strate bábätka: Situáciu nezvláda... Vyhľadala pomoc!
Domáci prominenti
Amy Winehouse
Zničil ju muž, ktorého milovala? Jej manžel po rokoch prehovoril: Pravda o Amy Winehouse a vine za tragédiu
Zahraniční prominenti
Adela Vinczeová
Kríza vo vzťahu Vinczeovcov? Adela v šoku, za toto chceli Viktora na internete roztrhať!
Domáci prominenti
Lori Loughlin
Hviezda seriálu Plný dom po 60-ke: Vzhľadom vyráža dych... Vyzerá úžasne!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zlatý poklad vo vašej
Zlatý poklad vo vašej záhrade: TOTO v žiadnom prípade nedávajte do koša, má to cenu zlata!
Zaujímavosti
Štekala na svojho psa,
Štekala na svojho psa, aby mu dala lekciu: VIDEO jazvečíka sa stalo HITOM, no odborníci dvíhajú varovný prst!
Zaujímavosti
Najdlhšia, najhlbšia, najvzácnejšia: Poznáte
Najdlhšia, najhlbšia, najvzácnejšia: Poznáte rekordy našich jaskýň?
dromedar.sk
Expert na etiketu šokuje:
Expert na etiketu šokuje: Väčšina ľudí je cereálie NESPRÁVNE! Bez VIDLIČKY to vraj nejde
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichdádza nová tradícia?
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce

Ekonomika

Záchranný plán od susedov: Česko chystá kľúčový krok, chce pomôcť s dodávkami ropy!
Záchranný plán od susedov: Česko chystá kľúčový krok, chce pomôcť s dodávkami ropy!
Fico vysvetľuje príplatky za zrušené sviatky: Ľuďom sme zobrali voľno, nie peniaze!
Fico vysvetľuje príplatky za zrušené sviatky: Ľuďom sme zobrali voľno, nie peniaze!
Predaj dlhopisov pre ľudí sa pomaly končí: Stihnú sa vypredať a čo na to Kamenický?
Predaj dlhopisov pre ľudí sa pomaly končí: Stihnú sa vypredať a čo na to Kamenický?
Pokuty od štátu miznú, čas beží: Dlžníci majú historickú šancu, v hre sú desiatky miliónov eur!
Pokuty od štátu miznú, čas beží: Dlžníci majú historickú šancu, v hre sú desiatky miliónov eur!

Šport

Horúca novinka z KHL: Adam Ružička predčasne skončil v Spartaku Moskva
Horúca novinka z KHL: Adam Ružička predčasne skončil v Spartaku Moskva
KHL
Sny o zlatom hetriku vyfučali: Dobití šampióni NHL sú na dne konferencie a majú pred sebou dlhé leto
Sny o zlatom hetriku vyfučali: Dobití šampióni NHL sú na dne konferencie a majú pred sebou dlhé leto
NHL
Reálny život alebo fantázia? Barcelona ponúka vstupenky na El Clásico za šialené sumy
Reálny život alebo fantázia? Barcelona ponúka vstupenky na El Clásico za šialené sumy
La Liga
HC Košice – HC MONACObet Banská Bystrica: Online prenos z 1. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
HC Košice – HC MONACObet Banská Bystrica: Online prenos z 1. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Tipsport liga

Auto-moto

Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Novinky
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Novinky
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Klasické testy
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Novinky

Kariéra a motivácia

Tieto profesie miznú rýchlejšie, než si myslíte – je vaša medzi nimi?
Tieto profesie miznú rýchlejšie, než si myslíte – je vaša medzi nimi?
Trendy na trhu práce
Ekonomická neistota: prečo ju cítime čoraz viac a čo znamená pre prácu aj kariéru
Ekonomická neistota: prečo ju cítime čoraz viac a čo znamená pre prácu aj kariéru
Motivácia a inšpirácia
Kariéra na dosah ruky? Job Fair 2026 môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Kariéra na dosah ruky? Job Fair 2026 môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Po škole do zamestnania
Zručnosti budúcnosti: ktoré „future job skills“ budú rozhodovať o úspechu na trhu práce?
Zručnosti budúcnosti: ktoré „future job skills“ budú rozhodovať o úspechu na trhu práce?
Kariérny rast

Varenie a recepty

Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Ovocná bublanina našich babičiek
Akú formu na barančeka? Najlepšou voľbou je tento materiál
Akú formu na barančeka? Najlepšou voľbou je tento materiál
Rady a tipy
Čokoládový krém
Čokoládový krém
Torty

Technológie

Samsung potichu mení kľúčovú súčiastku v Galaxy telefónoch. Môžeš dostať iný displej, než čakáš
Samsung potichu mení kľúčovú súčiastku v Galaxy telefónoch. Môžeš dostať iný displej, než čakáš
Samsung
USA chcú vyrábať kópie iránskych dronov Shahed. Drahé zbrane prestávajú dávať zmysel
USA chcú vyrábať kópie iránskych dronov Shahed. Drahé zbrane prestávajú dávať zmysel
Armádne technológie
Neznámy ruský dron s X-krídlami zasiahol Kyjev. Na Ukrajine rastú obavy
Neznámy ruský dron s X-krídlami zasiahol Kyjev. Na Ukrajine rastú obavy
Drony a autonómne systémy
Drony tlačia krajiny k adaptovaniu laserových zbraní: Toto sú dôvody, prečo ich vídame čoraz častejšie
Drony tlačia krajiny k adaptovaniu laserových zbraní: Toto sú dôvody, prečo ich vídame čoraz častejšie
Armádne technológie

Bývanie

Starší manželia vymenili mesto za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Starší manželia vymenili mesto za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu

Pre kutilov

Ako zachrániť prvosienky zo supermarketu? Jednoduché pravidlá na presun do záhrady
Ako zachrániť prvosienky zo supermarketu? Jednoduché pravidlá na presun do záhrady
Okrasná záhrada
Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
Dvor a záhrada
V obchode ho nekúpite! Miroslav si vyrobil originálny kufrík na skrutkovače
V obchode ho nekúpite! Miroslav si vyrobil originálny kufrík na skrutkovače
Náradie
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Títo muži zverokruhu sú materiál na manželstvo: Ženy pri nich nachádzajú stabilitu aj lásku
Partnerské vzťahy
Títo muži zverokruhu sú materiál na manželstvo: Ženy pri nich nachádzajú stabilitu aj lásku
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Donald Trump
Zahraničné
Trump je totálne v šoku: TOTO sme nečakali! Ako si to Irán mohol dovoliť?
Antonio Guto, bývalý generálmajor
Zahraničné
BLAMÁŽ armády USA: Pripitý generál ZABUDOL vo vlaku TAJNÉ mapy o Ukrajine! Mohol ich vidieť ktokoľvek
Ilustračné foto
Zahraničné
Radikalný krok vlády: Chcú dočasne znížiť daň z pohonných látok! Sľubujú nižšie ceny nafty a benzínu
Nákupy z Číny sa
Domáce
Nákupy z Číny sa predražia: Brusel vyhlásil vojnu lacnému tovaru, priplatíte si za každú drobnosť!

Ďalšie zo Zoznamu