Nový člen opozičného KDH: Stal sa ním TENTO poslanec NR SR

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady (NR) SR František Majerský sa stal členom opozičného KDH. Dosiaľ pôsobil len v poslaneckom klube kresťanských demokratov. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytli z komunikačného oddelenia hnutia.
„Poslanec NR SR a dlhoročný záchranár František Majerský sa stal oficiálnym členom KDH. Úspešný odborník a regionálny politik, ktorý do parlamentu kandidoval na kandidátke KDH, týmto krokom definitívne potvrdzuje svoju hodnotovú a politickú príslušnosť k hnutiu,“ okomentovali kresťanskí demokrati.
Tento krok ocenil aj predseda KDH Milan Majerský
Tento krok ocenil aj predseda KDH Milan Majerský. „V parlamente František Majerský dennodenne dokazuje, že je pevným pilierom nášho tímu a neúnavným bojovníkom za lepšie zdravotníctvo,“ podotkol. František Majerský vníma vstup do hnutia ako pevnú súčasť svojho rozhodnutia priniesť do politiky slušnosť a skutočný záujem o človeka. „Slovensko potrebuje slušnú a odbornú politiku, a preto verím, že KDH je jasnou alternatívou k súčasnej koalícii. My nesmieme odpovedať nenávisťou, musíme prinášať riešenia a zostať ľuďmi,“ dodal.