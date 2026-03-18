KDH bije na poplach: Koalíciu obvinila zo ZÁKERNÉHO plánu, vraj chcú dramaticky zvýšiť volebné kvórum!

BRATISLAVA - Koaličné strany majú podľa opozície nový plán. Tentokrát sa má týkať volieb a volebného kvóra, ktoré musí získať strana na to, aby sa vôbec dostala do parlamentu. V súčasnosti je to 5 percent, no Milan Majerský z KDH hovorí o šokujúcich plánoch koalície. Podľa neoverených informácií toto kvórum chcú dramaticky zvýšiť.
Majerský tieto informácie spolu s klubom kresťanských demokratov zdieľal na mimoriadnom brífingu v stredu v Národnej rade. "Zvolali sme tento brífing z mimoriadneho dôvodu. Ak by som to mal zarámcovať do dvoch slov, tak by to bol: únos demokracie. Z prostredia vládnej koalície, z prostredia vládnych poslancov k nám prenikajú informácie, že chcú naozaj uniesť demokraciu," posťažoval sa Majerský a spresnil svoje obavy.
Do parlamentu aspoň s desiatimi percentami
Šéf konzervatívcov potom pokračoval a konkretizoval tieto parlamentné šumy. "Koalícia si uvedomuje, že im klesajú preferencie, že nie sú obľúbení a že ich popularita klesá," popísal subjektívne náladu v spoločnosti Majerský. "Chcú zmeniť pravidlá hry vo volebnom systéme. Ide o to, že vládna koalícia podľa všetkého zvýši volebné kvórum. Mnohí vládni poslanci tvrdia, že sa to bude týkať až 10 percent," vyhlásil Majerský s tým, že tieto informácie sú zatiaľ neoverené.
Neoverené informácie boli aj rušenie voľby poštou či rušenie ÚOO, vysvetľuje vývoj udalostí Majerský
"Prepadlo by takýmto spôsobom veľké množstvo hlasov. Niekoľko stoviek tisíc hlasov by prepadlo a takto by závažným spôsobom bola narušená politická súťaž," pokračoval v rozvíjaní obáv Majerský. "Spomeňte si na voľbu poštou. Tieto informácie tiež neboli overené, dnes sa o tom hovorí ako o vážnom fakte. Spomeňte si na rušenie Úradu na ochranu oznamovateľov. Ani tieto informácie neboli overené a dnes už sme to museli zrušiť kvôli Európskej komisii," vysvetľoval Majerský to, že túto informáciu, aj keď v neoverenej forme, vyhlasuje na verejnom brífingu.
V aktuálnej podobe je kvórum jednotlivej parlamentnej strany nastavené na 5 percent, ak ide o koalíciu viacerých strán, tak 7 percent. V súčanosti je pritom hneď niekoľko strán, ktoré už mesiace balancujú na kvóre piatich percent a takáto novela by ich úplne vyradila z hry.
V súvislosti s informáciami, ktoré prinieslo opozičné KDH, sme oslovili ministerstvo vnútra. "Ministerstvo vnútra zmenu kvóra na vstup do Národnej rady SR neplánuje. K potenciálnym návrhom poslancov NR SR sa nebudeme vyjadrovať," uviedol hovorca rezortu Matej Neumann v reakcii pre Topky.sk.
Toto je útok na demokraciu, ako ju poznáme, tvrdí Šimečka
Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska považuje za informácie zverejnené Majerským za dôveryhodné a znepokojujúce. "Snaha zvýšiť kvórum, hoci to narazí na Ústavný súd, je priamy útok na demokreciu, akú sme tu mali," povedal Šimečka.