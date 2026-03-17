Nešťastné ráno v Rudňanoch! Pri dopravnej nehode sa zranili aj deti

RUDŇANY - Pri dopravnej nehode, ktorá sa v utorok ráno stala v obci Rudňany, okres Spišská Nová Ves, sa zranili tri deti. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
„Krátko pred 7.00 h boli spišskonovoveskí hasiči vyslaní k dopravnej nehode v obci Rudňany, pri ktorej sa mala na mieste nachádzať minimálne jedna zranená osoba. Po príchode na miesto udalosti zistili, že zo štyroch účastníkov nehody sú zranené tri deti,“ uviedlo KR HaZZ. Hasiči im okamžite poskytli predlekársku prvú pomoc, vykonali potrebné protipožiarne opatrenia na vozidle a vymedzili miesto nehody. Z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody políciou je podľa hasičov aktuálne prejazd úsekom obmedzený. Žiadajú vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov zasahujúcich zložiek.