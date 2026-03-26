Štvrtok26. marec 2026, meniny má Emanuel, zajtra Alena

Európsky parlament nepodporil výnimku: Týka sa zneužívania detí na internete

Ilustračné foto
Ilustračné foto
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRUSEL - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli hlasovali proti predĺženiu dočasnej výnimky, ktorá internetovým službám umožňuje dobrovoľne odhaľovať materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí v online komunikácii. Jej platnosť vyprší 3. apríla.

Proti návrhu Európskej komisie (EK) predĺžiť dočasnú výnimku hlasovalo 311 poslancov, 228 ich bolo za a 92 sa zdržalo hlasovania. Dôvodom sú neúspešné rokovania s členskými štátmi v Rada Európskej únie. Cieľom navrhovaného predĺženia bolo pokračovať v dočasných opatreniach, kým pokračujú rokovania o trvalom legislatívnom rámci na predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí online a boj proti nemu.

EP pritom 11. marca schválil svoju pozíciu na rokovania s Radou EÚ, pričom podporil predĺženie dočasnej výnimky do augusta 2027, teda na kratšie obdobie a s užším rozsahom pôsobnosti, než navrhovala EK. „Je poľutovaniahodné, že EP a Rada sa nedokázali dohodnúť na predĺžení platnosti prechodného nariadenia, a to napriek našej ochote konštruktívne rokovať. Členské štáty však svojou neochotou k ústretovosti vedome akceptovali, že platnosť prechodného nariadenia v apríli vyprší,“ vyhlásila po neúspešných rokovaniach 17. marca europoslankyňa Birgit Sippelová.

Technologické spoločnosti tak stratia právny základ pre dobrovoľné zisťovanie a odhaľovanie materiálov sexuálneho zneužívania detí v rámci svojich služieb. Poskytovatelia služieb – napríklad siete WhatsApp či Messenger, ako aj poskytovatelia e-mailových služieb a cloudových úložísk – v súčasnosti môžu analyzovať komunikáciu na sociálnych sieťach a vyhľadávať v nej takýto obsah.

Bude sa snažiť ukončiť rokovania do konca svojho mandátu

Dočasné opatrenie malo zabezpečiť, aby existujúce systémy na odhaľovanie takýchto materiálov mohli fungovať aj počas rokovaní o trvalej legislatíve EÚ. Pripravované nariadenie má v budúcnosti túto v súčasnosti platnú výnimku pre platformy zaviesť natrvalo. Cyperské predsedníctvo v Rade EÚ uviedlo, že sa bude snažiť ukončiť rokovania do konca svojho mandátu, teda do 30. júna 2026. Členské štáty dosiahli dohodu o mandáte k návrhu nariadenia pre rokovania s EP v novembri 2025, zatiaľ čo EP prijal svoju pozíciu už v novembri 2023. Očakávajú sa však ešte náročné rokovania.

Plán Európskej komisie, ktorý podporilo viacero organizácií na ochranu detí, vyvolal intenzívnu diskusiu. Kritici – medzi nimi niektorí politici, štáty ako Slovensko, Česko či Nemecko, ale aj orgány EÚ na ochranu osobných údajov – varujú pred neprimeranými zásahmi do súkromia používateľov. Za obzvlášť problematický považujú návrh využívať technológie na prehľadávanie súkromných konverzácií vrátane komunikácie v šifrovaných aplikáciách, ako sú WhatsApp či Signal.

Viac o téme: DetiInternet BruselEurópsky parlament
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Po Moste SNP v Bratislave jazdil napriek zákazu domiešavač s 30,9 tony
Správy
Glosiková o tréningoch s Mokrým: Chvály do neba, ale... Bez tohto by to nešlo!
Prominenti
Organizátori Ronaldinho Show Gabriel Zajdel a Cléber Silva
Futbal

Domáce správy

Porušil zákaz! VIDEO Po Moste SNP v Bratislave jazdil domiešavač s 30,9 tony
Domáce
Rada pre mediálne služby na zasadnutí uložila viacero sankcií: Koho sa týkajú?
Domáce
Krajčí je znepokojený: Vyčíta ministerstvu, že podpísali predražené zmluvy za nové lieky
Domáce
V Ružomberku padol rekord: Najväčší šachový turnaj pre deti a mládež na Slovensku s 654 účastníkmi
Žilina

Zahraničné

Európsky parlament nepodporil výnimku: Týka sa zneužívania detí na internete
Zahraničné
Sexuálne zneužitie dieťaťa! Parížsky súd nariadil biskupovi zaplatiť odškodné
Zahraničné
Svet sa nachádza pred najväčšou krízou cien pohonných látok, uviedol Dmitrijev
Zahraničné
Smutný deň vo Francúzsku: Rozlúčili sa s expremiérom Lionelom Jospinom
Zahraničné

Prominenti

Glosiková o tréningoch s Mokrým: Chvály do neba, ale... Bez tohto by to nešlo!
Domáci prominenti
Harry Potter je späť a vojna generácií môže začať: Prvý teaser vyvoláva emócie, hádky aj zimomriavky
Zahraniční prominenti
Adela valcuje Česko, toto za celú svoju kariéru neurobila: A môže za to Michael Kocáb!
Domáci prominenti
Dráma na promo akcii k novému filmu: Vypukol požiar... Všetkých museli evakuovať!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Dajte si TOTO 30 minút pred pitím! Vedci odhalili extrakt, ktorý zníži vašu opicu o neskutočných 67 percent
Zaujímavosti
Vydala sa za ELEKTRIČKU! Sandra žije v trojici s partnerom a strojom, JEDNO znamenie v kabíne ROZHODLO
Zaujímavosti
Sedem tipov na predĺžený víkend: Do týchto úžasných miest sa lieta z Bratislavy
dromedar.sk
Vyhoďte sušičku a ušetrite desiatky eur! Stačí urobiť TÚTO zmenu pri SUŠENÍ bielizne a uschne bleskovo
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Ekonomika

Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!
Veľké upratovanie v prechodných pobytoch: Štát ich chce už tento rok hromadne rušiť, dôvodom má byť energopomoc!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!

Šport

Slováci zabojujú o vysnívaný postup na MS vo futbale: Kde sledovať priamy prenos?
Reprezentácia
Kapustík má v závere sezóny parádnu formu! Slovenský talent sa zaskvel na mostíku v Planici
Ostatné
Ako vníma Dušan Radolský súčasný futbal? Reprezentačný ex-tréner nezávidí hráčom jednu vec
Slovensko
Keby bol Kanaďan, NHL by mu zobala z ruky: Ruská superhviezda zatieňuje aj McDavida s MacKinnonom
NHL

Auto-moto

Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Novinky
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
Klasické testy
TOTO sa deje s vašimi pneumatikami po prezutí. Väčšina vodičov vôbec netuší
Správy
Výstavba obchvatu Prešova podľa NDS napreduje
Doprava

Kariéra a motivácia

Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Vzťahy na pracovisku
Nikdy im to nepoviete, ale zmenili vám život: Učiteľka a učiteľ, ktorí stoja za vaším úspechom
Motivácia a inšpirácia
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Vyhorenie
Na Kariéra EXPO v Nitre merali zručnosti budúcnosti
Ľudské zdroje

Varenie a recepty

Hovoria mu "nočný" šalát. Americký vajíčkový hit, ktorý vám zachráni veľkonočné ráno.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Výber receptov
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Rady a tipy

Technológie

WhatsApp konečne rieši tri problémy, ktoré používateľov štvali roky. Jedna z noviniek ti výrazne uľahčí prechod na nový telefón
Android
Ruské jadrové ponorky zmizli zo základne. Satelity ukazujú nezvyčajný pohyb na Kamčatke
Výzbroj a zbrane
Ukrajina práve zostrelila ruský Shahed tak, ako to doteraz nikto neskúsil. Litavr ukázal nový spôsob obrany proti smrtiacim dronom
Armádne technológie
Android Auto prestalo riadne fungovať tisícom vodičov. Google už vydáva postupne opravy, ale príčinu stále tají
Android

Bývanie

Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie

Pre kutilov

Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Izbové rastliny
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Záhrada
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Recepty
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Partnerské vzťahy
Tieto znamenia sú najväčší egocentrici zverokruhu: Daní ľudia myslia najviac na seba
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Domáce
Nahnevaný Fico po stretnutí so zamestnávateľmi: Rokovanie stroskotalo, idú voľby, nič meniť nebudeme, premiér zúri
Domáce
Ranná DRÁMA na bratislavskej hlavnej stanici: Chaos a krik, VIDEO žena porodila priamo pred policajtmi!
Domáce
Veľký REBRÍČEK slovenských kúpeľov: Ktoré zariadenia boli absolútnym hitom a kde sa lieči najlepšie?
Zahraničné
Ďalšie zo Zoznamu