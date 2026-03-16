Polícia evidovala počas minulotýždňovej akcie 1121 porušení pri používaní pásov

BRATISLAVA - Polícia zaznamenala v rámci minulotýždňovej dopravno-bezpečnostnej akcie 1121 priestupkov, ktoré sa týkali nepoužívania bezpečnostných pásov alebo nesprávneho zabezpečenia prepravovaných osôb vo vozidle. Kontroly sa vykonávali na diaľniciach, hlavných cestných ťahoch aj v mestách. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Akcia prebiehala v období od 9. do 15. marca. Počas tohto týždňa bolo do kontrol zapojených takmer 2000 policajtov, ktorí skontrolovali vyše 21.000 vozidiel,“ priblížil hovorca. Cieľom bolo podľa neho upozorniť vodičov aj spolujazdcov na dôležitosť používania bezpečnostných pásov. „Policajný zbor bude v podobných kontrolných akciách pokračovať aj naďalej,“ dodal Hájek.
Polícia pripomenula, že povinnosť byť počas jazdy pripútaný sa vzťahuje na vodiča aj všetkých prepravovaných cestujúcich. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj správnemu používaniu detských zadržiavacích systémov.