AKTUÁLNE V Brezovej pod Bradlom našli ľudské telo bez známok života

BREZOVÁ POD BRADLOM - V Brezovej pod Bradlom v okrese Myjava našli v sobotu (21. 3.) popoludní v blízkosti autobusovej stanice ľudské telo bez známok života. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
Policajná hliadka po príchode na miesto nález potvrdila. Vo večerných hodinách na mieste prebiehali prvotné procesné úkony. „Prípadom sa intenzívne zaoberáme,“ ozrejmila.
Presné príčiny a okolnosti úmrtia zatiaľ nie sú známe. Určiť ich má až zdravotno-bezpečnostná pitva. Dodala, že pre prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť bližšie informácie.