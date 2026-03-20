ŠOKUJÚCI útok v supermarkete v Trebišove! Muž mal dobodať svoju bývalú právničku

TREBIŠOV - K fyzickému útoku ostrým predmetom došlo v piatok dopoludnia v jednom z obchodných reťazcov v Trebišove. Poškodená osoba utrpela zranenia, ktorých rozsah je v súčasnosti predmetom zisťovania. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
V jednom z obchodných reťazcov v Trebišove došlo v piatok k fyzickému útoku, pri ktorom bol použitý doposiaľ neznámy ostrý predmet. "Širokú verejnosť chceme upokojiť – polícia vo veci aktívne koná. Podozrivá osoba bola na mieste obmedzená na osobnej slobode a následne eskortovaná na policajné oddelenie. Poškodená osoba utrpela zranenia, ktorých rozsah je v súčasnosti predmetom zisťovania," uviedla polícia s tým, že policajti OR PZ v Trebišove sa aktuálne nachádzajú na mieste udalosti, kde prebieha dokumentovanie skutku a zaisťovanie stôp kriminalistickým technikom.
"Vzhľadom na prebiehajúce prvotné procesné úkony a potrebu presného právneho posúdenia skutku nie je možné v tejto fáze konania poskytnúť bližšie informácie, keďže by to mohlo negatívne ovplyvniť ďalší priebeh vyšetrovania," informuje polícia a dodáva, že o ďalších podrobnostiach bude informovať hneď, ako to situácia dovolí.
Prvé detaily a opisy svedkyne
Podľa informácií TV Markíza má byť poškodenou bývalá právnička, ktorá mala podozrivého zastupovať v spore, ktorý prehral. Ženu mal útočník niekoľkokrát bodnúť do oblasti hlavy a krku. Bianka Krejčíová z Penta Hospitals pre televíziu priblížila, že žena bola do trebišovskej nemocnice preverezná s ľahšími zraneniami. "Po ošetrení bola prepustená do ambulantnej starostlivosti," dodáva.
Nikola bola v čase útoku na nákupe so svojou mamou. Ako opísala pre televíziu, práve zaplatili, keď sa všetko začalo. Útočníka si všimla ešte pred incidentom – kráčal oproti nej uličkou, pôsobil ako bežný zákazník, ruky mal vo vreckách. "Otočila som sa, v sekunde som započula krik. Tá žena už bola na zemi, kričala, on ju bodal a bil," opisuje šokujúci moment. Podľa jej slov držal v ruke skrutkovač. Na pomoc okamžite pribehol mladší muž, ktorý sa snažil páchateľa odtiahnuť. Policajti dorazili na miesto o niekoľko minút neskôr.