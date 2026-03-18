Samosprávy chcú silnejšie slovo: Iniciatíva Stred navrhuje ústavné právo veta

BRATISLAVA - Samosprávy požadujú zlepšenie svojho postavenia v mocenskom systéme, ktorý má dosah na legislatívu i ekonomické fungovanie miest a obcí na Slovensku. Po vzore prezidenta požadujú právo veta, teda možnosť vrátiť zákon, ktorý zasahuje do ich kompetencií alebo financovania. Iniciatíva Stred združujúca krajských, mestských a obecných politikov z rôznych regiónov v tejto súvislosti podala v stredu do Národnej rady (NR) SR návrh ústavného zákona, ktorý hovorí o zriadení Rady samosprávy SR. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter a ďalší predstavitelia iniciatívy. Právo veta je súčasťou nedávno predstaveného pozičného samosprávneho dokumentu k reforme verejnej správy.
Cieľom je posilnenie samospráv
„Náš záujem je vysvetľovať, argumentovať a presviedčať, aby sa vyrovnalo asymetrické postavenie samospráv voči vláde. Až keď postavíme veci z hlavy na nohy, až keď urobíme postavenie samospráv rovnocenné a partnerské voči vláde, tak až vtedy začnú fungovať verejné služby tak, ako majú,“ skonštatoval Lunter.
Návrh počíta so zriadením Rady samosprávy SR ako orgánu posudzovania vplyvu ústavných zákonov a zákonov na právne, organizačné a finančné podmienky zabezpečenia úloh vyplývajúcich pre územnú samosprávu. Mala by mať 48 členov s rovnomerným zastúpením krajov, miest a obcí. Tvorená by bola úradujúcimi predsedami krajov a ôsmimi ďalšími zástupcami krajov, 16 zástupcami miest a 16 zástupcami obcí. Okrem iného by mala právo vrátiť zákon do parlamentu na opätovné prerokovanie v prípade, ak by bol zlý, nedorokovaný alebo by bol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní. Iniciatíva totiž pripomína, že zákony, ktoré zásadne ovplyvňujú financovanie alebo kompetencie samospráv, sú často prijímané bez toho, aby mali vplyv na ich konečnú podobu.
Právo vrátiť zákon
„Ak je zákon, ktorý sa nás dotýka, máme mať možnosť ho prerokovať a máme mať možnosť ho vrátiť Národnej rade SR. Získať ďalšie mesiace na lobovanie, na argumentáciu, na diskusiu, aby bol zákon lepší pre obyvateľa a verejné služby mohli fungovať,“ podotkol Lunter pripomínajúc, že o 80 percent všetkých verejných služieb sa starajú práve samosprávy.
Iniciatíva Stred zároveň spúšťa kampaň, v rámci ktorej chce presadiť túto tému do verejnej diskusie a dať ju do pozornosti politikov. Návrh zákona odovzdala predsedovi NR SR Richardovi Rašimu (Hlas-SD) a pošle ho aj jednotlivým politickým stranám zastúpeným v parlamente. Iniciatíva v tejto súvislosti opätovne pripomína, že návrh neuberá nikomu kompetencie ani si nevyžaduje žiadne financie, vyžaduje iba „spoluprácu a rešpekt medzi vládou a medzi samosprávami.“
Návrh na právo veta pre samosprávy je súčasťou dokumentu s názvom Územná samospráva ako stabilný a silný partner štátu, ktorý minulý týždeň predstavilo Združenie miest a obcí Slovenska a združenie Samosprávne kraje Slovenska. Súhlasiť s ním má aj Únia miest Slovenska.