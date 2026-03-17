Vicepremiér Taraba v Taliansku: Slovensko bude súčasťou strategického projektu v prístave Terst

TERST - Podpredseda vlády Tomáš Taraba sa zúčastnil 30. výročia založenia Stredoeurópskej iniciatívy, ktorá je najstarším a najväčším regionálnym fórom v Európe. Cieľom združenia, ktoré zahŕňa v súčasnosti 17 štátov Európy, bolo od jeho vzniku podporovať integráciu krajín strednej a východnej Európy do EÚ. V súčasnosti sa zameriava na posilňovanie ekonomickej spolupráce a podporu integrácie krajín západného Balkánu.
Podľa vicepremiéra Tomáša Tarabu je Slovensko úspešným príkladom integrácie a ekonomického rozvoja. „Ekonomická sila Slovenska z pohľadu HDP vzrástla za uplynulých 30 rokov o približne 800 %. Sme otvorená ekonomika závislá od exportu, a pretože potrebujeme na umiestňovanie našich produktov čo najjednoduchší prístup na iné trhy, je nevyhnutné, aby Slovensko bolo aktívne na všetkých fórách, kde sa rozhoduje o investíciách a integrácií,” podčiarkol Taraba.
VIDEO
Vicepremiér Taraba v prejave zdôraznil potrebu posilnenia konkurencieschopnosti Európskej únie ako predpokladu pre jej ďaľšie rozširovanie. „Ak v Európe neurobíme zmeny, ktoré prinavrátia jej ekonomickú silu, len ťažko sa bude dať realizovať rozširovanie, ktoré bude opäť spojené s nákladmi. Čím sa bude Európe menej ekonomicky dariť, tým bude narastať odpor u samotného obyvateľstva. Treba si uvedomiť, že EÚ je projekt, ktorý ľuďom sľuboval prosperitu a nie úpadok,” dodal Taraba.
Šéf envirorezortu rovnako prejavil podporu Slovenska pri rozvoji budovania lodného prístavu v Terste ako kľúčovej dopravnej tepny pre zásobovanie strednej Európy a Slovenska, ako jeden z kľúčových bodov pre zabezpečenie nášho exportu. „Dostal som za Slovensko pozvanie do poradného výboru tohoto veľkého a strategického projektu. Len minulý rok bolo na Slovensku vypravených z prístavu v Terste približne 500 vlakov. Práve v týchto dňoch vidíme ako je kľúčové mať zabezpečené stabilné dopravné tepny a je mi cťou, že som dostal pozvanie byť toho súčasťou na politickej a odbornej úrovni,” uzavrel Taraba.