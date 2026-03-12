TRAGICKÉ ráno na Spiši! Osudná zrážka blízko križovatky, muž (†76) nemal žiadnu šancu

KEŽMAROK - Tragická dopravná nehoda si vo štvrtok ráno vyžiadala život seniora na ceste v kežmarskom okrese. Sedemdesiatšesťročný muž utrpel pri zrážke s osobným autom zranenia nezlučiteľné so životom.
V štvrtok krátko po 7:00 h došlo na štátnej ceste I/77 medzi obcami Bušovce a Podhorany k tragickej dopravnej nehode. "Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo v blízkosti križovatky s obcou Podhorany k zrážke osobného motorového vozidla s chodcom. 76-ročný muž, ktorý kráčal po pravej strane komunikácie v smere od Starej Ľubovne na Kežmarok, žiaľ, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol," priblížila prešovská krajská polícia.
Polícia dodáva, že 18-ročný vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške na alkohol, ktorá bola negatívna. Okolnosti, presná príčina, ako aj miera zavinenia tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.