Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari: Horí expedičný sklad v Mníšku nad Hnilcom

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
MNÍŠEK NAD HNILCOM - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari expedičného skladu v Mníšku nad Hnilcom v okrese Gelnica. Podľa prvotných informácií mal požiar zasiahnuť aj pracovné stroje. K úmrtiam ani zraneniam pri udalosti nedošlo. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach.
Požiar ohlásili v utorok po 5.30 h. Na mieste zasahujú profesionálni hasiči z Gelnice spolu s dobrovoľnými hasičmi z Mníška nad Hnilcom. „Predbežná výška škody bola predbežne vyčíslená na viac ako 30.000 eur,“ uvádza HaZZ s tým, že na miesto smeruje aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru.
