Pellegrini podporil snahu vlády o stabilné dodávky ropy

BRATISLAVA - Prezident Peter Pellegrini podporuje vládu v snahe zabezpečiť stabilné dodávky ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba. Prioritou je podľa neho obnoviť dodávky ropy za stabilné ceny, aby sa predišlo výraznému rastu cien pohonných látok. V utorok o tom informoval na tlačovej konferencii na Ministerstve obrany SR.
„Maximálne podporujem vládu v jej snahe zabezpečiť stabilné dodávky ropy na Slovensko cez ropovod Družba za dobré ceny,“ uviedol prezident. Zdôraznil, že vláda nemôže zostať nečinná a len čakať na prípadný prudký rast cien ropy na svetových trhoch.
Podľa prezidenta by bolo nezodpovedné nerobiť kroky na zabezpečenie dodávok a následne riešiť situáciu až kompenzačnými opatreniami zo štátneho rozpočtu. „Priorita musí byť, pokiaľ sa to len bude dať, snažiť sa obnoviť dodávky ropy cez ropovod Družba smerom na Slovensko,“ dodal.
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) uviedol, že vláda pripravuje opatrenia, ktoré majú prispieť k obnoveniu využívania ropovodu na základe existujúcich zmlúv. Tieto opatrenia podľa neho rátajú so stabilnejšími cenami dodávok.