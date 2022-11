Počas krízy mali byť veľkým európskym tigrom: Maďari napokon trpia, nedostatok benzínu a zatvorené pumpy

BUDAPEŠŤ - To, čo sa javilo počas posledných mesiacov vlády Viktora Orbána ako naoko dobrý nápad (minimálne pre spotrebiteľov), sa teraz ukazuje v inom svetle. Dôsledky pocíti celá krajina a zrejme to bude ešte horšie. Maďarsko totiž po letnom zastropovaní cien benzínu zápasí s jeho masívnym nedostatkom. Jedna benzínová pumpa za druhou zatvárajú svoje brány. Situácia v krajine je vážna, pretože Maďarsko sa v oblasti dodávok surovín sčasti spoliehalo aj na dodávky z Ruska, no aj tu sa situácia skomplikovala.

O probléme, ktorý zasiahol celú krajinu a miestni problém prirovnávajú až k dianiu v slávnom seriáli "Mad Max" píše portál telex.hu. Nedostatok benzínu však vnímajú ako dočasný, no už nateraz zasiahol až štvrtinu maďarských púmp.

Zastropovanie cien z leta si pýta svoju daň

Ropná a plynárenská spoločnosť MOL vlastní až sto z nich. Nedostatok si spomínaný portál vysvetľuje aj technickou údržbou na rafinérii spoločnosti MOL. "Išlo o komplexnú a nákladnú technickú kontrolu a generálnu opravu, ktorú plánujeme čoskoro dokončiť a budeme môcť reštartovať tie závody, kde boli pri reštarte potrebné ďalšie údržbárske práce," tvrdia. Zanedbateľný určite nie je ani a zvýšený dopyt zákazníkov (a to ani tých slovenských z leta), ktorý súvisí s cenovým stropom pre pohonné hmoty zavedeným maďarskou vládou. Ten platil počas celého leta a Maďari tak zrejme pociťujú dôsledky tohto vládneho rozhodnutia.

Ono totiž existovali vážne dôvody na to, prečo boli ceny benzínu tak vysoké a maďarská vláda si zrejme sľubovala že vychádzanie v ústrety zákazníkovi posilní tamojšiu ekonomiku. Už počas letných mesiacov sa však problém zastropených cien energií prejavil naplno, keď tamojšie čerpačky doslova masívne obsadili cudzinci, a to aj zo Slovenska. To spôsobilo to, že viaceré stanice prišli o všetky zásoby a museli svoje brány zavrieť. Maďarská vláda musela následne v reakcii na tento fenomén obmedziť možnosť tankovať cudzincom na jedno tankovanie denne a podobne.

V lete zobrali aj slovenskí zákazníci maďarské pumpy útokom

Podľa Tamása Pletsera, ropného a plynárenského analytika Erste, spoločný vplyv viacerých negatívnych faktorov priviedol domáci trh k súčasnej situácii. Na jednej strane je celosvetový nedostatok nafty, takto nízke zásoby už veľmi dlho neboli. V Spojených štátoch sa štatistiky o zásobách nafty vedú od roku 1982 a odvtedy už situácia rozhodne nie je taká pochmúrna. Na druhej strane, keď sa blížia Vianoce, premávka je tiež vyššia, počasie je horšie a viac ľudí sadá do áut a jazdí viac cez víkendy kvôli nákupnej sezóne, s čím sa Mol len ťažko vyrovnáva.

Samoničiace nariadenie vlády - zastropovanie

Analytik vyslovil aj tretie, a dosť podstatné zlyhanie, ktoré viedlo k súčasnému stavu, a to je hlavný problém - maďarské vládne "samoničiace nariadenie“. Tou je regulačná politika vlády. Predtým existovala slabá nádej, že aspoň dovozcovia prídu predávať tým, ktorí nakupujú za trhové ceny, ale keďže si nemôžu dovoliť predávať len tým, ktorí kupujú drahý benzín, takmer nikto okrem Mol-u nedovážal palivo a maďarský trh je teraz izolovaný a panuje v ňom nedostatok dodávok surovín.

Maďarsko nateraz nezachráni ani Rusko

Teraz sa ukazuje, že je to v skutočnosti cenový strop, ktorý spôsobuje problémy s dodávkami benzínu. Aj keď sa Maďari ako jedni z mnohých krajín EÚ pridŕžali aj ruskej karty z hľadiska energií, teraz sa ukazuje, že ani Rusko sa nestane záchrancom Maďarska v oblasti pohonných hmôt, aspoň nateraz nie. Začiatkom tohto mesiaca spoločnosť MOL totiž informovala, že dočasne obmedzuje dodávky pohonných hmôt niektorým maloobchodníkom. Vraj je tu stále "výrazný" pokles dodávok ropy z Ruska a navyše prebieha aj spomínaná údržba rafinérie.