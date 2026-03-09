Vodič jazdil v Dubnici nad Váhom rýchlosťou 127 kilometrov za hodinu

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
DUBNICA NAD VÁHOM - O 77 kilometrov za hodinu prekročil maximálnu povolenú rýchlosť vodič automobilu v Dubnici nad Váhom. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Trenčianski dopravní policajti zastavili automobil v Dubnici nad Váhom, v úseku s maximálne povolenou rýchlosťou 50 kilometrov za hodinu namerali vodičovi rýchlosť 127 kilometrov za hodinu.
Vodičovi policajti uložili 800-eurovú blokovú pokutu, ktorú zaplatil na mieste.