Nevideli ste ho? Polícia spustila pátraciu akciu po 26-ročnom Ladislavovi z okresu Nové Zámky

NITRA - Polícia v Nitre spustila pátraciu akciu po nezvestnom 26-ročnom Ladislavovi Vargovi z obce Mužla v okrese Nové Zámky. Podľa posledných indícií by sa mal nachádzať v okolí pohoria Tribeč medzi obcami Dražovce a Podhorany, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Nezvestný muž by mal mať oblečenú červenú alebo čiernu teplákovú súpravu. Akékoľvek informácie o hľadanej osobe môžu občania oznámiť na najbližší útvar polície, na tiesňovú linku 158, alebo formou súkromnej správy na profile nitrianskej krajskej polície na sociálnej sieti.