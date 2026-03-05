Štvrtok5. marec 2026, meniny má Fridrich, zajtra Radoslav, Radoslava

Majka z Gurunu, zradca, čierna nevesta aj prorok Izaiáš. Korben Dallas nahrali album plný netradičných postáv aj osobných príbehov

Ilustračný obrázok PR článok
(Zdroj: Archív Korben Dallas)
© Zoznam/ © Zoznam/

Album Čomu uveríš nie je len zbierkou piesní. Je to priama otázka, ktorú Korben Dallas, v čase informačného chaosu, neistoty a rozdelenia spoločnosti, kladú sebe aj poslucháčom. Novinka vznikala počas uplynulého roku v štúdiu Birdland a obsahuje desať skladieb.

Namiesto komplikovaných digitálnych zvukov a vrstvených efektov stavili Korben Dallas na jednoduchosť, autenticitu a silu spoločnej hry. Výsledkom je nahrávka, na ktorej je počuť živú kapelu, prirodzený priestor aj drobné nedokonalosti, ktoré robia hudbu ľudskou.

„Tento album je presne taký, aký som si ho vysníval. Má ucelenú atmosféru, drží pokope. Zároveň v čase zložitých umelých produkcií ide presne opačným smerom - počuť na ňom skupinu, ako zavretá v jednej miestnosti hrá spolu pesničky,“ hovorí spevák Juraj Benetin. Podľa neho sa kapela tentokrát dotkla aj tém, ktorým sa v minulosti skôr vyhýbala: „Na jednej strane sme sa opatrne dotkli aj spoločenských tém, ale na druhej sme zamierili ešte hlbšie dovnútra ako kedykoľvek predtým.“

Výrazný vplyv na vznik albumu mal aj Tomáš Sloboda, ktorý ho produkoval a počas jeho realizácie sa stal i plnohodnotným členom skupiny. Jeho prítomnosť cítiť nielen vo zvuku, ale aj v energii celej nahrávky.

„Tomášove vokály počuť vo väčšine pesničiek, prispel výraznými hudobnými nápadmi a robil to už s vedomím, že ich bude môcť hrať s nami aj naživo. Jeho príchod do skupiny je veľmi citeľný,“ vysvetľuje Lukáš Fila. Zároveň dodáva, že Sloboda do kapely v skutočnosti nikdy „nenaskakoval do rozbehnutého vlaku“ - bol totiž jeho súčasťou už pri predchádzajúcich albumoch (Deti rýb & Pohyb!), ktoré taktiež produkoval. „Je to jeden z najvýraznejších slovenských hudobníkov a je pre nás česť, že s ním môžeme hrať. Najdôležitejšie však je, že si výborne rozumieme, užívame si spoločne strávený čas a baví nás spolu tvoriť a tešiť sa z hudby,“ dodáva Fila.

Pre samotného Slobodu znamená pôsobenie v Korben Dallas výnimočné obdobie. „Korben Dallas mi dali krídla. To sa deje iba vo vyzretých vzťahoch postavených na bezpodmienečnej láske, vzájomnej úcte a dôvere. Byť v tejto kapele je pre mňa odmenou za život, ktorý stojí za to žiť,“ hovorí.

Názov albumu Čomu uveríš vychádza z prvého singlu Daj si pozor, čomu uveríš, ktorého videoklip režíroval Peter Bebjak. No kapela zámerne použila iba jeho posledné dve slová. Bez otázniku, bez varovania, čím ponecháva priestor na vlastnú interpretáciu.

„Čomu uveríš je širšie spojenie, ktoré otvára viac uhlov pohľadu. Sila toho, čomu dokážu ľudia uveriť, je fascinujúca. Takisto ako sila človeka nahovoriť druhému, v čo alebo komu má veriť,“ vysvetľuje bubeník Ozo Guttler. Podľa neho majú názvy albumov Korben Dallas vždy viac významov: „Vymýšľame ich spoločne a vždy je to slovo alebo slovné spojenie, ktorým chceme rozrezonovať svoju myseľ i fantáziu našich fanúšikov.“

Album je autorsky veľmi pestrý. Na desiatich skladbách sa rôznym spôsobom podieľali všetci členovia Korben Dallas. Výrazným momentom je skladba Máš na menej, ktorej hudbu zložila celá kapela a text napísal Ozo Guttler.

Sú ľudia, ktorí svojimi skutkami priam lákajú na úprimné želanie: Máš na menej. V texte myslím na tých, ktorí nachádzajú uspokojenie v nezmyselnom luxuse, aj na ľudí, ktorí v roku 2022 rozpútali strašnú vojnu, hovorí Ozo, ktorý do piesne nahovoril aj citácie z knihy proroka Izaiáša.

Ďalšou výraznou skladbou je druhý track na albume s názvom Zradca. Lukáš Fila sa pri písaní jeho textu inšpiroval frázou „nobody likes a traitor“ aj dianím v spoločnosti.

„Téma zrady sa zrazu objavovala všade - v politike, vo svete, v médiách. Ale pesnička nemala riešiť veľké témy, inak by sa tam nespievalo o Majke z Gurunu ani Ezopových bájkach,“ hovorí s nadhľadom. Dodáva, že v osobnom živote už dlho nemusel riešiť žiadne zrady, takže nejde o osobné vyrovnávanie účtov, ale skôr o pozorovanie sveta okolo seba.

Na albume sa okrem detí Juraja Benetina a Tomáša Slobodu v piesni Slovenská objavuje aj výnimočné hosťovanie speváčky a klaviristky Kriss Krimm. Jej hlas v skladbe Čierna nevesta vytvára kontrast s Benetinovým spevom na pevnom, takmer hip-hopovom podklade.

„Keď Kriss ponuku prijala, vedeli sme, že tá pieseň bude niečo špeciálne. Vďaka nej je zvláštne príťažlivá. Nie je to však klasický duet. Lukášovi sa podaril napísať text akoby vystrihnutý z divadelného prostredia. Verím, že sa nám ju podarí zahrať spolu aj naživo,“  teší sa Tomáš Sloboda.

Kapela so svojim desiatym albumom vyrazí aj jarné turné. Počas neho sa predstaví v šiestich slovenských a troch českých mestách. Prvý koncert sa uskutoční 13. marca v Prešove. Vstupenky na slovenské koncerty turné Čomu uveríš 2026 sú dostupné v sieti Predpredaj.sk a Ticket Live.

KORBEN DALLAS – Turné ČOMU UVERÍŠ 2026

13. 3. Prešov, Stromoradie
14. 3. Žilina, Smer klub 77
19. 3. Trenčín, KKC Hviezda
27. 3. Košice, Tabačka
28. 3. Banská Bystrica, Robotnícky dom
14. 4. Brno, Kabinet múz
28. 4. Ostrava, Klub Parník
29. 4. Bratislava, MMC
16. 5. Praha, Palác Akropolis

Korben Dallas – Daj si pozor, čomu uveríš

Korben Dallas – Domov

Vstupenky na turné Čomu uveríš 2026

Vstupenky na Predpredaj.sk

Vstupenky na TicketLIVE

Korben Dallas - Čomu uveríš

/tracklist nového albumu/

  1. Daj si pozor, čomu uveríš
  2. Zradca
  3. Adrenalín a nikotín
  4. Hovoríš
  5. Keby
  6. Bez teba nezaspím
  7. Máš na menej
  8. Čierna nevesta (feat. Kriss Krimm)
  9. Slovenská
  10. Domov

Album sa nahrával v štúdiu Birdland od januára do júla 2025, zvukovým majstrom bol Miloš Rojko mladší. Album produkoval Tomáš Sloboda. 

Pesničky Daj si pozor, čomu uveríš, Hovoríš, Adrenalín a nikotín a Domov mixovali Tomáš Sloboda a Miloš Rojko mladší v štúdiu Birdland. Ostatné pesničky mixovali Tomáš Sloboda a Martin Čema v štúdiu CobraSound, kde vznikol tiež master albumu. 

Dizajn obalu navrhla Barbora Šajgalíková. Autorom použitých fotografií je Šymon Kliman.

Jednotlivé skladby nahrali:

Juraj Benetin – spev, vokály, gitary

Lukáš Fila – basgitara

Ozo Guttler – bicie, perkusie, vokály

Tomáš Sloboda – klávesové nástroje, vokály, perkusie, gitary

Kriss Krimm - spev (Čierna nevesta)

Jakub Benetin, Linda Benetinová, Mia Benetinová, Lily Slobodová - spev (Slovenská)

-reklamná správa-

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

Zázrak po páde z
Zázrak po páde z 38 metrov: Slovák Martin, ktorý v Nemecku prišiel o obe nohy, je konečne doma!
Domáce
FOTO Ružinov využíva nový stavebný
Ružinov využíva nový stavebný zákon: Nelegálne bilbordy zmizli už aj zo súkromných plôch
Domáce
Policajti v Trnavskom kraji
Policajti v Trnavskom kraji rozdali za 4 hodiny STOVKY pokút! Rýchlosť nebola jediný problém
Domáce
Bratislavský kraj zlepší informovanosť cestujúcich: Pribudne 133 nových elektronických tabúľ s reálnymi odchodmi autobusov
Bratislavský kraj zlepší informovanosť cestujúcich: Pribudne 133 nových elektronických tabúľ s reálnymi odchodmi autobusov
Bratislava

Zahraničné

Bombardéry Su-24 iránskej armády
Dve minúty od katastrofy: Iránske bombardéry chceli zaútočiť na najväčšiu základňu USA! Zostrelili ich
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
Kedy potečie ropa? Zelenskyj odhalil termín opravy ropovodu Družba: Fico s Orbánom sú v pozore
Zahraničné
Petr Pavel
Boj o spravodlivosť v Česku vrcholí: Pavel chce obmedziť imunitu, Babiš s Okamurom sú v ohrození
Zahraničné
Putin hrozí okamžitým VYPNUTÍM
Putin hrozí okamžitým VYPNUTÍM plynu! Ruská vláda už pripravuje radikálny krok
Zahraničné

Prominenti

Patrik Rytmus Vrbovský
Rytmus oslávi 50! Sebakriticky hodnotí: Už dávno ma mal niekto vymeniť... Za čo sám seba obdivuje?
Domáci prominenti
Billy Idol
Dnes by to asi NEPREŽIL: Billy Idol odhalil šialený spôsob, ako sa zbavil HEROÍNU!
Zahraniční prominenti
Adrián Chabada
Poriadne sa to zamotáva: Do Ruže mieri herečka aj koketná blondína!
Domáci prominenti
Z bývalej vojvodkyne BEZDOMOVEC:
Z bývalej vojvodkyne BEZDOMOVEC: Po škandále okolo Epsteina ju NIKTO nechce prichýliť!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Z kuchyne sa ozývalo
Z kuchyne sa ozývalo MRAZIVÉ SYČANIE: Felicia v panike volala manželovi, pravda ju však totálne ZAHANBILA!
Zaujímavosti
Letecká spoločnosť má flotilu
Letecká spoločnosť má flotilu ako žiadna iná: Prečo lieta aj s 50-ročnými strojmi?
dromedar.sk
Veterinár otvorene: TÝMTO by
Veterinár otvorene: TÝMTO by som svojho psa NIKDY nekŕmil, hoci to robia tisíce Slovákov!
Zaujímavosti
Prišiel sa len opýtať,
Prišiel sa len opýtať, čo má doma: Zberateľ priniesol do múzea starý obraz a spustil najväčší umelecký objav desaťročí!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce

Ekonomika

Kto u vás doma drží kasu? Nový prieskum odhalí, či patríte k slovenskému stereotypu!
Kto u vás doma drží kasu? Nový prieskum odhalí, či patríte k slovenskému stereotypu!
Ste dôchodca a pracujete? Od štátu môžete získať späť aj stovky eur!
Ste dôchodca a pracujete? Od štátu môžete získať späť aj stovky eur!
Firma s bohatou históriou či pumpa známa zo seriálu: V krachu končí čoraz viac spoločností!
Firma s bohatou históriou či pumpa známa zo seriálu: V krachu končí čoraz viac spoločností!
Dopláca Slovensko na pomoc Ukrajincom? Takáto je realita, čísla hovoria veľmi jasne!
Dopláca Slovensko na pomoc Ukrajincom? Takáto je realita, čísla hovoria veľmi jasne!

Šport

Zväz nemá dobré správy: Slovensko v dôležitom kvalifikačnom zápase bez dvoch opôr
Zväz nemá dobré správy: Slovensko v dôležitom kvalifikačnom zápase bez dvoch opôr
Ženský futbal
Sezóna krachu znamená veľkú dražbu: Zemetrasenie v Toronte, slávna bašta pripravená streliť hocikoho
Sezóna krachu znamená veľkú dražbu: Zemetrasenie v Toronte, slávna bašta pripravená streliť hocikoho
NHL
Kandidát na podvod storočia: Sedem reprezentantov škandalózne falšovalo vlastný rodokmeň
Kandidát na podvod storočia: Sedem reprezentantov škandalózne falšovalo vlastný rodokmeň
Reprezentácia
Formula E na steroidoch či nebezpečný Aston Martin: Nová éra F1 priniesla pálčivé témy skôr, než sa začala
Formula E na steroidoch či nebezpečný Aston Martin: Nová éra F1 priniesla pálčivé témy skôr, než sa začala
Formula 1

Auto-moto

NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
Doprava
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
Testy

Kariéra a motivácia

Ovládnite svoju pozornosť v open space aj na home office
Ovládnite svoju pozornosť v open space aj na home office
Prostredie práce
Vymeňte zápchy za tenisky: Prečo je dochádzanie do práce po vlastných najlepším benefitom pre vaše telo aj myseľ?
Vymeňte zápchy za tenisky: Prečo je dochádzanie do práce po vlastných najlepším benefitom pre vaše telo aj myseľ?
Prostredie práce
Chcete stovky eur späť od poisťovne? Bez preventívky na to zabudnite
Chcete stovky eur späť od poisťovne? Bez preventívky na to zabudnite
Domáce
Veľká zmena pre tisíce seniorov: Predčasné dôchodky porastú, poisťovňa už posiela prvé peniaze
Veľká zmena pre tisíce seniorov: Predčasné dôchodky porastú, poisťovňa už posiela prvé peniaze
Domáce

Varenie a recepty

Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Bezlepková cuketová pizza
Bezlepková cuketová pizza
Pizza
Domáci chlieb z remosky: Chrumkavý bochník upečiete aj bez rúry
Domáci chlieb z remosky: Chrumkavý bochník upečiete aj bez rúry
Výber receptov

Technológie

Pri stavbe hasičskej stanice objavili osadu starú viac než 2 500 rokov. Pod zemou sa ukrýval dávny longhouse
Pri stavbe hasičskej stanice objavili osadu starú viac než 2 500 rokov. Pod zemou sa ukrýval dávny longhouse
História
Mosty neunesú tanky, technika sa rozpadá a mínové systémy chýbajú. Francúzsko odhalilo žalostný stav vlastnej armády
Mosty neunesú tanky, technika sa rozpadá a mínové systémy chýbajú. Francúzsko odhalilo žalostný stav vlastnej armády
Výzbroj a zbrane
Chrome mal problém s AI funkciou Gemini. Útočník mohol získať prístup ku kamere, mikrofónu aj súborom
Chrome mal problém s AI funkciou Gemini. Útočník mohol získať prístup ku kamere, mikrofónu aj súborom
Bezpečnosť
Google odhalil nebezpečný nástroj na hackovanie iPhonov: Stačilo otvoriť web a útočníci získali prístup k zariadeniu
Google odhalil nebezpečný nástroj na hackovanie iPhonov: Stačilo otvoriť web a útočníci získali prístup k zariadeniu
Apple

Bývanie

V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí

Pre kutilov

Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Dvor a záhrada
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Záhrada
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Outfity z Let's Dance párty: Nela Pocisková v elegantnej róbe, Emma Drobná v jarnom looku či štýlový Matyáš Adamec
Slovenské celebrity
Outfity z Let's Dance párty: Nela Pocisková v elegantnej róbe, Emma Drobná v jarnom looku či štýlový Matyáš Adamec
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zázrak po páde z
Domáce
Zázrak po páde z 38 metrov: Slovák Martin, ktorý v Nemecku prišiel o obe nohy, je konečne doma!
Bombardéry Su-24 iránskej armády
Zahraničné
Dve minúty od katastrofy: Iránske bombardéry chceli zaútočiť na najväčšiu základňu USA! Zostrelili ich
AKTUÁLNE Čelná zrážka auta
Domáce
AKTUÁLNE Čelná zrážka auta s nákladiakom pri Kremnici! Na miesto vyslali vrtuľník, zverejnili VIDEO zo zásahu
Putin hrozí okamžitým VYPNUTÍM
Zahraničné
Putin hrozí okamžitým VYPNUTÍM plynu! Ruská vláda už pripravuje radikálny krok

Ďalšie zo Zoznamu