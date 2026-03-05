Majka z Gurunu, zradca, čierna nevesta aj prorok Izaiáš. Korben Dallas nahrali album plný netradičných postáv aj osobných príbehov

Album Čomu uveríš nie je len zbierkou piesní. Je to priama otázka, ktorú Korben Dallas, v čase informačného chaosu, neistoty a rozdelenia spoločnosti, kladú sebe aj poslucháčom. Novinka vznikala počas uplynulého roku v štúdiu Birdland a obsahuje desať skladieb.
Namiesto komplikovaných digitálnych zvukov a vrstvených efektov stavili Korben Dallas na jednoduchosť, autenticitu a silu spoločnej hry. Výsledkom je nahrávka, na ktorej je počuť živú kapelu, prirodzený priestor aj drobné nedokonalosti, ktoré robia hudbu ľudskou.
„Tento album je presne taký, aký som si ho vysníval. Má ucelenú atmosféru, drží pokope. Zároveň v čase zložitých umelých produkcií ide presne opačným smerom - počuť na ňom skupinu, ako zavretá v jednej miestnosti hrá spolu pesničky,“ hovorí spevák Juraj Benetin. Podľa neho sa kapela tentokrát dotkla aj tém, ktorým sa v minulosti skôr vyhýbala: „Na jednej strane sme sa opatrne dotkli aj spoločenských tém, ale na druhej sme zamierili ešte hlbšie dovnútra ako kedykoľvek predtým.“
Výrazný vplyv na vznik albumu mal aj Tomáš Sloboda, ktorý ho produkoval a počas jeho realizácie sa stal i plnohodnotným členom skupiny. Jeho prítomnosť cítiť nielen vo zvuku, ale aj v energii celej nahrávky.
„Tomášove vokály počuť vo väčšine pesničiek, prispel výraznými hudobnými nápadmi a robil to už s vedomím, že ich bude môcť hrať s nami aj naživo. Jeho príchod do skupiny je veľmi citeľný,“ vysvetľuje Lukáš Fila. Zároveň dodáva, že Sloboda do kapely v skutočnosti nikdy „nenaskakoval do rozbehnutého vlaku“ - bol totiž jeho súčasťou už pri predchádzajúcich albumoch (Deti rýb & Pohyb!), ktoré taktiež produkoval. „Je to jeden z najvýraznejších slovenských hudobníkov a je pre nás česť, že s ním môžeme hrať. Najdôležitejšie však je, že si výborne rozumieme, užívame si spoločne strávený čas a baví nás spolu tvoriť a tešiť sa z hudby,“ dodáva Fila.
Pre samotného Slobodu znamená pôsobenie v Korben Dallas výnimočné obdobie. „Korben Dallas mi dali krídla. To sa deje iba vo vyzretých vzťahoch postavených na bezpodmienečnej láske, vzájomnej úcte a dôvere. Byť v tejto kapele je pre mňa odmenou za život, ktorý stojí za to žiť,“ hovorí.
Názov albumu Čomu uveríš vychádza z prvého singlu Daj si pozor, čomu uveríš, ktorého videoklip režíroval Peter Bebjak. No kapela zámerne použila iba jeho posledné dve slová. Bez otázniku, bez varovania, čím ponecháva priestor na vlastnú interpretáciu.
„Čomu uveríš je širšie spojenie, ktoré otvára viac uhlov pohľadu. Sila toho, čomu dokážu ľudia uveriť, je fascinujúca. Takisto ako sila človeka nahovoriť druhému, v čo alebo komu má veriť,“ vysvetľuje bubeník Ozo Guttler. Podľa neho majú názvy albumov Korben Dallas vždy viac významov: „Vymýšľame ich spoločne a vždy je to slovo alebo slovné spojenie, ktorým chceme rozrezonovať svoju myseľ i fantáziu našich fanúšikov.“
Album je autorsky veľmi pestrý. Na desiatich skladbách sa rôznym spôsobom podieľali všetci členovia Korben Dallas. Výrazným momentom je skladba Máš na menej, ktorej hudbu zložila celá kapela a text napísal Ozo Guttler.
„Sú ľudia, ktorí svojimi skutkami priam lákajú na úprimné želanie: Máš na menej. V texte myslím na tých, ktorí nachádzajú uspokojenie v nezmyselnom luxuse, aj na ľudí, ktorí v roku 2022 rozpútali strašnú vojnu,“ hovorí Ozo, ktorý do piesne nahovoril aj citácie z knihy proroka Izaiáša.
Ďalšou výraznou skladbou je druhý track na albume s názvom Zradca. Lukáš Fila sa pri písaní jeho textu inšpiroval frázou „nobody likes a traitor“ aj dianím v spoločnosti.
„Téma zrady sa zrazu objavovala všade - v politike, vo svete, v médiách. Ale pesnička nemala riešiť veľké témy, inak by sa tam nespievalo o Majke z Gurunu ani Ezopových bájkach,“ hovorí s nadhľadom. Dodáva, že v osobnom živote už dlho nemusel riešiť žiadne zrady, takže nejde o osobné vyrovnávanie účtov, ale skôr o pozorovanie sveta okolo seba.
Na albume sa okrem detí Juraja Benetina a Tomáša Slobodu v piesni Slovenská objavuje aj výnimočné hosťovanie speváčky a klaviristky Kriss Krimm. Jej hlas v skladbe Čierna nevesta vytvára kontrast s Benetinovým spevom na pevnom, takmer hip-hopovom podklade.
„Keď Kriss ponuku prijala, vedeli sme, že tá pieseň bude niečo špeciálne. Vďaka nej je zvláštne príťažlivá. Nie je to však klasický duet. Lukášovi sa podaril napísať text akoby vystrihnutý z divadelného prostredia. Verím, že sa nám ju podarí zahrať spolu aj naživo,“ teší sa Tomáš Sloboda.
Kapela so svojim desiatym albumom vyrazí aj jarné turné. Počas neho sa predstaví v šiestich slovenských a troch českých mestách. Prvý koncert sa uskutoční 13. marca v Prešove. Vstupenky na slovenské koncerty turné Čomu uveríš 2026 sú dostupné v sieti Predpredaj.sk a Ticket Live.
KORBEN DALLAS – Turné ČOMU UVERÍŠ 2026
13. 3. Prešov, Stromoradie
14. 3. Žilina, Smer klub 77
19. 3. Trenčín, KKC Hviezda
27. 3. Košice, Tabačka
28. 3. Banská Bystrica, Robotnícky dom
14. 4. Brno, Kabinet múz
28. 4. Ostrava, Klub Parník
29. 4. Bratislava, MMC
16. 5. Praha, Palác Akropolis
Korben Dallas - Čomu uveríš
/tracklist nového albumu/
- Daj si pozor, čomu uveríš
- Zradca
- Adrenalín a nikotín
- Hovoríš
- Keby
- Bez teba nezaspím
- Máš na menej
- Čierna nevesta (feat. Kriss Krimm)
- Slovenská
- Domov
Album sa nahrával v štúdiu Birdland od januára do júla 2025, zvukovým majstrom bol Miloš Rojko mladší. Album produkoval Tomáš Sloboda.
Pesničky Daj si pozor, čomu uveríš, Hovoríš, Adrenalín a nikotín a Domov mixovali Tomáš Sloboda a Miloš Rojko mladší v štúdiu Birdland. Ostatné pesničky mixovali Tomáš Sloboda a Martin Čema v štúdiu CobraSound, kde vznikol tiež master albumu.
Dizajn obalu navrhla Barbora Šajgalíková. Autorom použitých fotografií je Šymon Kliman.
Jednotlivé skladby nahrali:
Juraj Benetin – spev, vokály, gitary
Lukáš Fila – basgitara
Ozo Guttler – bicie, perkusie, vokály
Tomáš Sloboda – klávesové nástroje, vokály, perkusie, gitary
Kriss Krimm - spev (Čierna nevesta)
Jakub Benetin, Linda Benetinová, Mia Benetinová, Lily Slobodová - spev (Slovenská)
