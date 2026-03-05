TOTO je tá sľúbená konsolidácia? Presne NAOPAK! Príjmy štátu klesajú, zatiaľ čo výdavky rastú

BRATISLAVA - Príjmy štátu klesajú, zatiaľ čo výdavky rastú dvojciferným tempom. Pri pohľade na súčasné hospodárenie krajiny sa deje presný opak toho, čo mala priniesť konsolidácia.
Štát za prvé dva mesiace tohto roka hospodáril s rekordným deficitom vyše 1,4 miliardy eur, čo je takmer dvojnásobne viac, ako v rovnakom období vlani. Ide o presne opačný efekt, aký by ste v čase konsolidácie očakávali. Ako upozornil portál O peniazoch, Ak by sme takýmto štýlom pokračovali aj po zvyšok roka, na nižší schodok môžeme zabudnúť. Naopak, mohol by sa ešte solídne nafúknuť.
Celkové príjmy štátneho rozpočtu za prvé dva mesiace tohto roka dosiahli 3,722 miliardy eur. Medziročne tak boli nižšie o 2 percentá. Výrazný podiel na tom mali daňové príjmy, ktoré klesli o 3,2 percenta na 3,3 miliardy eur. A na nich sa zase podpísal najmä podstatne slabší výber kľúčovej dane z pridanej hodnoty, ktorý bol medziročne nižší až o 6,5 percenta - dosiahol iba niečo cez 1,9 miliardy eur. V rovnakom období vlani štát už na DPH vybral 2,03 miliardy eur. Práve táto daň má pritom tento rok tvoriť kostru konsolidácie na strane príjmov.
Ako upozornil portál, zverejnené čísla začínajú pripomínať dianie v minulom roku. Vláda si vtedy naplánovala zvýšenie výberu daní až o 4 miliardy eur, napokon ale oproti pôvodným očakávaniam chýbala vyše miliarda.
Výdavky zatiaľ rastú
Na druhej strane sa tiež deje to, čo nechceme - výdavky svižne rastú. Portál O peniazoch upozornil, že celkové výdavky medziročne stúpli o 12,7 percenta na takmer 5,2 miliardy eur. To je zatiaľ v pomerne veľkom rozpore s celoročným plánom, kde sa počíta naopak s poklesom o 1,4 percenta oproti skutočným výdavkom z predchádzajúceho roka. Za týmto nárastom stoja najmä bežné výdavky, ktoré pokrývajú bežný chod štátnych úradov - medziročne stúpli o 11,5 percenta. Mzdové výdavky štátu tiež narástli o vyše 6 percent, hoci celoročný plán bol, že klesnú o 4 percentá.
Ministerstvo si necháva pomerne veľkú rezervu v položke tovary a služby, kde vlani rovnako oproti rozpočtu ušetrili podstatnú sumu (vyše 1,4 miliardy). Aj v tomto prípade však výdavky zatiaľ medziročne rastú o 11 percent.
Na čísla reaguje aj ministerstvo financií
Rezort financí dne suviedol, že štátny rozpočet dosiahol ku koncu februára 2026 hotovostný schodok vo výške 1 439,8 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu nižšie o 77,5 mil. eur (-2,0 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní vyššie o 580,3 mil. eur (+12,7 %) a to napríklad z dôvodu doplatku energopomoci za rok 2025, transferu pre regionálne školstvo, či z dôvodu vyšších výdavkov súvisiacich s Plánom obnovy a odolnosti SR a odvodom do rozpočtu EÚ.
Ministertvo v súvislosti so zverejnenými číslami uviedol, že ide o údaje na hotovostnej báze za prvé dva mesiace roka 2026 a neodzrkadľujú skutočnú výšku deficitu v metodike ESA10. "Na hotovostnej báze sa totiž spracovávajú pohyby na štátnych účtoch, ktoré obsahujú rôzne finančné operácie štátu alebo aj jednorazové platby. Aj z toho dôvodu nie je možné porovnávať údaje na hotovostnej báze s plánovanými výsledkami a očakávaniami deficitu v metodike ESA10," vysvetlili.
Uviedli tiež, že výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní vyššie o 580,3 mil. eur a to najmä z dôvodov transferov pre jednotlivé kapitoly. Medziročne výdavky na regionálne školstvo rástli o 106 mil. eur, čo zohľadňuje zapracovanie valorizácie platov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve a pre verejné vysoké školy.
"Výdavky vo výške 129 mil. eur súvisia s kompenzáciou cien energií, keďže energopomoc bola v roku 2025 čerpaná až od marca 2025. Výdavky sú zložené z doplatku za rok 2025 vo výške 97 mil. eur a vyplatenia pomoci za prvé dva mesiace roka 2026 v sume 32 mil. eur," dodal rezort.
"Vyššie výdavky boli aj z dôvodu výraznejšieho čerpania Plánu obnovy a odolnosti, kde došlo k medziročnému nárastu o 98,0 mil. eur (+288,4 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na DPH k prostriedkom z Plánu obnovy o 49,1 mil. eur (+5 251,1 %). Rovnako vyššie výdavky boli aj v oblastiach odvodu do rozpočtu EÚ o 68,2 mil. eur (+41,9 %) a transferu Sociálnej poisťovni o 0,8 mil. eur (+0,4 %)," uzavreli.