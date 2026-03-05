Slovensko odsudzuje porušovanie práva na Blízkom východe: Blanár varuje pred rastom cien

BRATISLAVA - Slovenská republika odsudzuje porušovanie medzinárodného práva na Blízkom východe a podporuje okamžitú deeskaláciu konfliktu, ochranu civilného obyvateľstva a návrat k prerušenej diplomacii. Vo štvrtok to po videokonferencii ministrov zahraničných vecí a štátnych tajomníkov krajín Európskej únie a Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC) vyhlásil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.
Hlavnými témami rokovania boli prehlbujúca sa kríza na Blízkom východe a jej dôsledky pre globálnu bezpečnosť, energetické trhy a hospodársku stabilitu, uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vo vyhlásení. „Stabilita regiónu je kľúčová nielen pre Blízky východ, ale tiež pre bezpečnosť a hospodársku prosperitu Európy,“ zdôraznil Blanár vo svojom vystúpení. Vyjadril tiež solidaritu s krajinami Perzského zálivu a s Cyprom, Tureckom a Azerbajdžanom, ktoré sú podľa neho rovnako zasiahnuté aktuálnymi útokmi Iránu.
Slovenský minister pripomenul, že SR bola medzi prvými štátmi EÚ, ktoré ponúkli repatriačné lety pre svojich občanov a občanov ďalších štátov. Súčasne sa poďakoval krajinám regiónu za spoluprácu pri realizácii repatriačných letov a promptné udeľovanie preletových povolení. Pozornosť venoval šéf slovenskej diplomacie aj energetickej bezpečnosti a upozornil na aktuálnu situáciu v okolí Hormuzského prielivu, ktorá podľa jeho slov predstavuje riziko najmä pre krajiny závislé od dovozu energií. Zdôraznil, že Slovensko ako vnútrozemský štát čelí náročným rozhodnutiam v oblasti diverzifikácie dodávok energií, okrem iného aj v dôsledku vojny na Ukrajine.
„Je potrebné sa usilovať o čo najskoršiu stabilizáciu bezpečnostnej situácie na Blízkom východe a cien energií, aby sme minimalizovali negatívne hospodárske dôsledky v oboch našich regiónoch,“ dodal Blanár. Zúčastnené krajiny na rokovaní prijali spoločné vyhlásenie, v ktorom zdôraznili záväzok a rešpekt k dodržiavaniu medzinárodného práva, rešpektovaniu Charty OSN a práva na sebaobranu v zmysle jej článku 51. Členské štáty EÚ zároveň vo vyhlásení vyjadrili jasnú podporu krajinám Perzského zálivu, s ktorými Úniu spája strategické partnerstvo.