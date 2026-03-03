Nočný zásah v Biskupiciach: Zhorené auto a strach o majetok, príčinu už rieši polícia

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - V bratislavských Podunajských Biskupiciach horelo v noci auto. V jeho blízkosti sa nachádzali ďalšie autá. Pri požiari sa nikto nezranil. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja o tom informoval na sociálnej sieti.
Požiar nahlásili v pondelok (2. 3.) krátko pred 23.00 h na Orenburskej ulici v Bratislave. „V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti bol požiar automobilu už plne rozvinutý. Zasahujúci hasiči požiar zlikvidovali prostredníctvom jedného prúdu vody, pričom súbežne pracovali na ochladzovaní vedľa stojaceho domu,“ priblížil HaZZ.
Príčina vzniku požiaru a výška priamej materiálnej škody spôsobenej požiarom sú podľa HaZZ v štádiu vyšetrovania.