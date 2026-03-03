Výbuch počas požiaru v Uzovskej Panici! Neznáma látka zranila dvoch ľudí: Zasahovali hasiči

UZOVSKÝ PANICA - V obci Uzovská Panica v okrese Rimavská Sobota zasahovali v pondelok (2. 3.) hasiči pri požiari odpadu pred jedným z rodinných domov. Pri udalosti došlo aj k výbuchu neznámej látky, na mieste sa zranili dve osoby. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
K požiaru odpadu v Uzovskej Panici boli rimavskosobotskí hasiči privolaní v pondelok krátko po 18.00 h. „Požiar sa im podarilo v krátkom čase lokalizovať a zlikvidovať pomocou jednoduchých hasiacich prostriedkov, čím zabránili jeho ďalšiemu šíreniu a vzniku škôd na majetku,“ priblížil HaZZ.
Príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou. Počas pálenia odpadu došlo aj k výbuchu doposiaľ neznámej látky, čo malo za následok zranenie dvoch osôb. Zasahujúci príslušníci zabezpečili zraneným osobám potrebnú prvú pomoc a následne ich odovzdali do starostlivosti záchrannej zdravotnej služby.