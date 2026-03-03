Slovensko a OSN iniciovali veľkú diskusiu a spoluprácu v oblasti odpadov a zlepšení jeho manažmentu

BRATISLAVA - Slovenská agentúra životného prostredia, patriaca pod Ministerstvo životného prostredia SR, úspešne koordinuje medzinárodný projekt financovaný Organizáciou Spojených národov pre životné prostredie (UNEP), ktorý ma zlepšiť manažment elektronického odpadu vo východnej Európe a Strednej Ázii.
Súčasťou aktivít projektu je práve prebiehajúci workshop v Bratislave za účasti 40 expertov z krajín Strednej Ázie a východnej Európy, vrátane odborníkov na odpadové hospodárstvo a zástupcov medzinárodných organizácií, a rovnako pilotné testovanie technických usmernení o elektronickom odpade a použitých zariadeniach.
"Je dobrou vizitkou, že slovenská enviroagentúra ako regionálne centrum Bazilejského dohovoru dokáže odborne koordinovať iniciatívy, ktoré majú priamy vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie. Tento projekt je dôkazom dôvery, ktorú nám prejavuje UNEP a medzinárodná komunita," uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.
SAŽP sa aktívne podieľa na globálnych snahách o ochranu životného prostredia. "A práve tento projekt nám umožňuje zdieľať slovenské know-how s partnermi v Strednej Ázii a východnej Európe, čím prispievame k bezpečnejšiemu nakladaniu s elektronickým odpadom," uviedol Juraj Moravčík, generálny riaditeľ SAŽP.
SAŽP v rámci pilotného testovania technických usmernení v spolupráci s lokálnymi partnermi zhromaždí údaje o stave implementácie usmernení, identifikuje prekážky a navrhne opatrenia na ich prekonanie. Výsledkom bude správa o hodnotení a prípadová štúdia, ktoré poslúžia ako model pre ďalšie krajiny regiónu.
Projekt sa začal po podpise zmluvy v decembri 2025 a potrvá do 30. apríla 2026. SAŽP zabezpečuje všetky logistické a administratívne aspekty v súlade s pravidlami OSN, vrátane transparentného nakladania s financiami a etickými štandardmi. Výsledky projektu prispejú k plneniu cieľov Bazilejského dohovoru, ktorý reguluje cezhraničný pohyb nebezpečných odpadov a podporuje udržateľný rozvoj.