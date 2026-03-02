AKTUÁLNE Tragédia na východe: Pri práci v lese prišiel o život 45-ročný muž!

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
ULIČSKÉ KRIVÉ - V dopoludňajších hodinách došlo v lesnom poraste v katastrálnom území obce Uličské Krivé k tragickej udalosti, pri ktorej vyhasol život 45-ročného pilčíka.
Na 45-ročného muža, ktorý pracoval ako pilčík, pri práci spadol strom. Muž utrpel závažné zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahol.
"Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Snine vedie v tomto prípade trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia," uviedla polícia.
Okolnosťami tejto tragickej udalosti sa polícia intenzívne zaoberá.