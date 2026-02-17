V prípade prelezenia plota Mikulca odzneli záverečné reči: Ako to dopadlo?

BRATISLAVA - V prípade prelezenia plota exministra vnútra a súčasného poslanca Národnej rady SR Romana Mikulca (Slovensko - Za ľudí) odzneli v utorok pred Mestským súdom Bratislava I záverečné reči. Prokurátorka navrhla oboch obžalovaných Štefana H. a Mareka K. uznať za vinných a uložiť im dvojročný podmienečný trest odňatia slobody, probačný dohľad v podobe zákazu požívania alkoholu a takisto písomne sa ospravedlniť poškodenému. Obžalovaní žiadajú upustiť od potrestania.
Obhajca Štefana H. zdôraznil, že obžalovaný nepopiera že preliezol plot na Mikulcovom pozemku, avšak nespôsobil exministrovi vnútra žiadnu škodu. Odmieta to, ako prokuratúra kvalifikovala daný trestný čin. „Trest v danom prípade by si neplnil svoju funkciu aj s ohľadom na bezúhonnosť Štefana H., ktorý doposiaľ nebol trestaný,“ zdôraznil obhajca.
Podľa advokáta Mareka Paru, ktorý zastupuje Mareka K., je nesporné, obžalovaný vnikol na pozemok Mikulca. Sporné však podľa Paru je to, či bol trestný čin spáchaný na verejnom činiteľovi. „Trestný čin môže byť na verejnom činiteľovi spáchaný len v súvislosti s výkonom jeho právomocí,“ konštatoval Para. Navrhol preto buď spod obžaloby oslobodiť, alebo upustiť od potrestania, prípadne uložiť peňažný trest, ktorý by bol schopný Marek K. uhradiť, čím ho výsledok konania nebude podľa Paru stigmatizovať.
Chcel svojim skutkom len pomôcť kamarátovi
Marek K. zopakoval, že chcel svojim skutkom len pomôcť kamarátovi a že nikomu nechcel ublížiť. Pripomenul, že sa už Mikulcovi ospravedlnil. Štefan H. nie je na pojednávaný prítomný. V utorok zároveň ku skutku vypovedal aj svedok - policajt. V deň skutku mal nočnú službu, keď vykonával obhliadku okolia, kde sa nachádzal aj Mikulcov dom. Čítali sa aj znalecké posudky a prehrával kamerový záznam z miesta činu.
Svedok ozrejmil, že keď počas služby išiel okolo Mikulcovho domu, všimol si, ako niekto prelieta jeho plot. Svedok vtedy nastúpil do auta a obišiel Mikulcov dom, keď zo zadnej časti videl, ako nejaká osoba prelieza z vnútornej časti plot. Pri dome videl svedok tri osoby v podnapitom stave. Keď k nim svedok prišiel, legitimoval sa. Svedkovi mali osoby povedať verziu o tom, že jeden z nich mal cez Mikulcov plot prehodenú peňaženku, avšak následne zistil, že osoba ktorá to tvrdila, ju mala pri sebe. Žiadna z osôb podľa neho nekládla odpor. Neskôr svedok zavolal policajnú hliadku. Keď hliadka prišla, svedok im všetky osoby odovzdal.
Na pojednávaní čítali aj dva znalecké posudky, v ktorých sa znalci vyjadrovali k psychickému stavu obžalovaných. Čítali sa aj výpovede ďalších svedkov - policajtov, ktorý v deň skutku zadržali obžalovaných z miesta činu. Prehrávali aj kamerový záznam z Mikulcovho domu, ako aj z jeho okolia.
Obžalobe pre porušovanie domovej slobody čelia Štefan H. a Marek K. Dvojica podľa obžaloby preliezla plot Mikulca v čase, keď bol ešte ministrom vnútra. Štefan H. tvrdil, že sa chcel s Mikulcom porozprávať o tom, prečo jeho sestra, ktorú ako kadetku postrelil pár dní predtým jej pedagóg, už právoplatne odsúdený Vladimír Šeparnev, nie je hospitalizovaná v nemocnici pre príslušníkov polície. Kadetka bola pár dní po tomto incidente do policajnej nemocnice prevezená.Študentka prvého ročníka policajnej akadémie bola postrelená 1. marca 2023 počas streleckého krúžku. K udalosti došlo v Bratislave v priestoroch streleckého polygónu.
Peňažné tresty vo výške 200 eur
Obžalovaní Štefan H. a Marek K. dostali v prípade prelezenia plota exministra vnútra a súčasného poslanca Národnej rady SR Romana Mikulca (Slovensko - Za ľudí) peňažné tresty vo výške 200 eur. V prípade zmarenia trestu im Mestský súd Bratislava I uložil v utorok náhradný trest väzenia na jeden mesiac. Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátorka aj obžalovaní si ponechali lehotu na vyjadrenie.