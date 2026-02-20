Budúce sídlo obrany pod paľbou kritiky: Opozícia hovorí o predražení projektu Kukurica

BRATISLAVA - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že na základe hlbšej analýzy zmlúv odhalilo ďalšie vážne podozrenia z predražovania rekonštrukcie budúceho sídla Ministerstva obrany SR v Bratislave, známeho ako Kukurica. „Vyzývame ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), aby bezodkladne sprístupnil kompletnú realizačnú projektovú dokumentáciu a zmluvy v elektronickej podobe,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek (PS).
Sumarizoval, že v zmluvách našli jednokrídlové interiérové dvere za takmer 3300 eur za kus, interiérový kovový obklad za vyše 500 eur za meter štvorcový, okná za 60.000 eur za kus, pisoáre za 600 eur či šesťmetrové LED pásiky za viac ako 700 eur. Osobitnú zmienku si podľa Valáška zaslúži násobne predražená časť fasády. „Podľa našich prepočtov platí ministerstvo za meter štvorcový okna s trojsklom vyše 3000 eur, pričom bežne sa cena pri takomto type budovy pohybuje rádovo v stovkách eur,“ doplnil Valášek.
archívne video
Len v jednej konkrétnej časti fasády ide podľa poslankyne parlamentu Dany Kleinert (PS) o 44 okien, spolu za viac ako dva milióny eur. „Ak je jedno okno predražené troj- až štvornásobne, bavíme sa o státisícoch až miliónoch eur, ktoré pôjdu hore komínom,“ podotkla.
PS tiež tvrdí, že ministerstvo podľa zmlúv kupuje vyše 200 kusov dverí za takmer 800.000 eur. Na 178 metrov štvorcových nešpecifikovaného kovového obkladu má podľa hnutia ísť ďalších takmer 100.000 eur. LED pásiky podľa nich vychádzajú na viac ako 110 eur za meter, spolu za viac než pol milióna eur.
„V Centrálnom registri zmlúv sú dnes len skeny. Ak je všetko v poriadku, nech minister transparentne vysvetlí tieto nepochopiteľne vysoké ceny a povie, či došlo alebo nedošlo k zásadnému predražovaniu rekonštrukcie Kukurice,“ dodala Kleinert.