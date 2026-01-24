Kto nestihol termín, zaplatí viac! Generálny pardon pre staré autá skončil: POZOR na automatické pokuty

BRATISLAVA - Mnohí vodiči na Slovensku roky odkladali vyradenie starých áut, ktoré už dávno fyzicky neexistujú. Štát im dal krátku šancu urobiť si poriadok v evidencii lacnejšie. Kto ju premeškal, musí sa po novom pripraviť na výrazne vyšší účet.
Prechodné obdobie, počas ktorého bolo možné vyradiť neexistujúce vozidlo zo zníženým poplatkom, sa skončilo 14. januára 2026. Odvtedy platí plná sadzba príspevku do Environmentálneho fondu – namiesto pôvodných 50 eur až 500 eur.
Opatrenie vyplývalo z novely zákona o odpadoch a jeho cieľom bolo vyčistiť štátnu evidenciu od áut, ktoré skončili v šrote, boli rozobraté alebo zanikli iným spôsobom, no formálne stále „existovali“. Motoristi, ktorí si povinnosť nesplnili včas, dnes na okresnom úrade narazia na tvrdú realitu.
Príspevok, ktorý je nevyhnutnou podmienkou na vyradenie vozidla bez potvrdenia o ekologickej likvidácii, sa zdesaťnásobil. Výsledok je jednoduchý: jedno neexistujúce staré auto môže majiteľa stáť pol tisíca eur, hoci ho roky nemá.
Automatické pokuty bez zastavenia policajtom
Ignorovanie problému sa nemusí vyplatiť. Ako informuje portál autoviny, štát má čoraz efektívnejšie nástroje, ako majiteľov „papierových“ áut postihovať. Vozidlo je v systéme vedené ako aktívne, a ak nemá platnú STK či emisnú kontrolu, pokuty môžu prísť automaticky poštou. Rizikom je aj povinné zmluvné poistenie. Kým auto nie je oficiálne vyradené z evidencie, povinnosť platiť PZP trvá. Neplatenie môže viesť k ďalším sankciám zo strany okresného úradu.
Aktuálne legislatívne zmeny smerujú k ešte tvrdšiemu postupu voči dlhodobo nepoisteným vozidlám. V pláne je automatické vyraďovanie takýchto áut z evidencie, no s vysokou sankciou na konci procesu.
Vyradenie auta krok za krokom
Hoci výška poplatku narástla, samotný postup sa nemení. Majiteľ musí najskôr navštíviť okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie podľa miesta bydliska. Tam podá žiadosť a čestné vyhlásenie o tom, ako vozidlo zaniklo, predloží veľký technický preukaz a uhradí 500-eurový poplatok. S rozhodnutím úradu následne zamieri na dopravný inšpektorát, kde za správny poplatok 5 eur vozidlo definitívne vyradí z evidencie.