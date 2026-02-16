AKTUÁLNE Veľká policajná akcia CÉZAR v okolí Popradu! Zadržali dve osoby

(Zdroj: Topky)
POPRAD - Na území okresu Poprad prebieha od ranných hodín policajná akcia súvisiaca s nelegálnym obchodovaním a látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.
"Národná protidrogová jednotka Prezídia PZ v súčinnosti s ďalšími zložkami PZ vykonáva dnes 16.02.2026 od ranných hodín policajný zásah v rámci akcie s krycím názvom CÉZAR na území okresu Poprad," uviedla polícia.
Akcia súvisí s nelegálnym obchodovaním a látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. "Zadržali sme dve osoby a aktuálne na miestach vykonávame všetky neodkladné procesné úkony súvisiace so zaistením vecí dôležitých pre trestné konanie," dodali. Viac informácií poskytnú hneď, ako to procesná situácia dovolí.