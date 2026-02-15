Sú to GAUNERI a udavači! Fico chce ZRUŠIŤ inštitút kajúcnika: VIDEO Pred novinármi púšťal nahrávky Imreczeho

BRATISLAVA - Najvhodnejším riešením by podľa premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) bolo pristúpiť k zmene Trestného poriadku a úplne zrušiť inštitút kajúcnika. Označil ho za nedôveryhodný. Uviedol to v nedeľu na tlačovej konferencii v reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby, tzv. kajúcnika.
Ako povedal na tlačovej konferencii, právna úprava, ktorej účinnosť je pozastavená, je podľa neho správna. Fico zároveň uviedol, že vláda rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu o pozastavení účinnosti novely, no neodpustil si kritiku. „Myslím si však, že keby sudcovia Ústavného súdu na vlastnej koži zažili to, čo sme zažívali my v rokoch 2020 až 2023, tak by nikdy takéto rozhodnutie nevydali. Naopak, okamžite by zhodili zo stola podanie generálneho prokurátora,“ dodal.
Situácia si ale podľa neho vyžaduje rýchle riešenie. „V tejto veci nie je možné čakať až do rozhodnutia Ústavného súdu o ústavnosti novely, zatiaľ čo kajúcnici budú naďalej vystrájať,“ uviedol. Fico zároveň otvorene hovoril o tom, že vláda hľadá spôsob, ako zmeniť postavenie spolupracujúcich obvinených.
„Je nám ľúto, že k takémuto rozhodnutiu Ústavného súdu prišlo. Opakujem, rešpektujem ho, ale našou povinnosťou vzhľadom na tieto absurdnosti a nehoráznosti je rozmýšľať, ako systém kajúcnikov, udavačov a gaunerov upravíme, lebo v takom stave, ako je teraz, je absolútne neakceptovateľný, je priam nebezpečný pre demokratický politický systém,“ uviedol.
Počas tlačovej konferencii spomenul aj konkrétne mená – Františka Imreczeho, Bernarda Slobodníka či Ľudovíta Makóa – a dodal, že podľa neho majú „plnú podporu generálneho prokurátora Maroša Žilinku“, ktorý podal návrh na Ústavný súd v súvislosti s novelou. Počas konferencie pustil nahrávky a vyjadrenia Imreczeho, ktoré podľa jeho slov dokazujú, že účelovo menil výpovede a kajúcnikom sa nedá veriť.
Premiér ostro kritizoval aj generálnu prokuratúru a jej šéfa. Podľa neho došlo k zásadnej zmene v postoji prokuratúry. „Vstúpila generálna prokuratúra a prokuratúra ako taká do politického súboja. Jednoznačne prokuratúra sa postavila na stranu opozície,“ povedal Fico. Ako príklad uviedol stanoviská prokuratúry k vyšetrovaniu korupcie či rozhodnutia bratislavskej krajskej prokuratúry o darovaní vojenskej techniky Ukrajine. „My to sledujeme a aj preto sme zopakovali naše stanovisko, že generálny prokurátor nemá našu žiadnu dôveru,“ dodal.
Ústavný súd pozastavil účinnosť novely Trestného zákona, ktorá menila pravidlá pre využívanie spolupracujúcich obvinených. Podľa súdu by jej okamžitá účinnosť „bezpochyby došlo k zásahom do množstva prebiehajúcich trestných konaní s potenciálom ohroziť subjektívne práva poškodených, ako aj subjektívne práva samotných spolupracujúcich obvinených“.