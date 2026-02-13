Piatok13. február 2026, meniny má Arpád, zajtra Valentín

Pčolinský to návratom do politiky myslí naozaj vážne: Urobil ĎALŠÍ dôležitý krok s jeho stranou!

Pčolinský sa odhodlal a stranu už zaregistroval na ministerstve vnútra. Zobraziť galériu (2)
Pčolinský sa odhodlal a stranu už zaregistroval na ministerstve vnútra. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, TASR/Jaroslav Novák)
BRATISLAVA - Na Slovensku už aj na papieri oficiálne pribudla nová politická strana. Projekt s názvom Bratia Slovenska bol oficiálne zaregistrovaný na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a deklaruje ambíciu vstúpiť do verejného života s dôrazom na stabilitu a sociálne istoty.

Stranu už skôr ohlásila niekdajšia posila Borisa Kollára zo Sme rodina - Peter Pčolinský. Práve on za projektom stojí a má veľké ambície.

Konflikty na sociálnych sieťach nič nevyriešia, mieni strana

Podľa predstaviteľov nového subjektu Slovensko v súčasnosti nepotrebuje ďalšie konflikty medzi politikmi ani spory na sociálnych sieťach. Strana tvrdí, že chce presadzovať politiku zameranú na bežných ľudí a ich každodenné problémy. Medzi hlavné témy, na ktoré sa chce sústrediť, patrí ekonomická stabilita domácností, fungujúci štát a podpora rodín. 

Pčolinský to návratom do
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Nechceme politiku pre politikov. Chceme štát, ktorý pomáha ľuďom – rodinám, pracujúcim a seniorom. Slovensko potrebuje pokoj, spravodlivosť a pravidlá, ktoré platia pre všetkých rovnako," uviedol predseda strany Peter Pčolinský. 

Na politickom nebi zažiarila ďalšia hviezda: Odídenec od Kollára sa vracia na scénu, nová bratská strana! Prečítajte si tiež

Na politickom nebi zažiarila ďalšia hviezda: Odídenec od Kollára sa vracia na scénu, nová bratská strana!

Predstavitelia strany hovoria, že ich cieľom je krajina, kde rodina nebude považovaná za luxus, ale za prirodzenú súčasť spoločnosti. Zároveň zdôrazňujú, že chcú presadzovať prostredie, v ktorom sa občania nebudú obávať neustáleho zdražovania a kde budú zákony platiť rovnako pre všetkých bez rozdielu.

Tri piliere fungovania

Strana deklaruje tri základné piliere svojho programu – poriadok, istotu a rodinu. Podľa jej predstaviteľov nejde len o politické slogany, ale o hodnoty, ktoré považujú za nevyhnutné pre fungovanie spoločnosti. Tvrdia, že bez nich nie je možné budovať stabilnú budúcnosť, zabezpečiť dôstojné podmienky pre pracujúcich ani garantovať bezpečnú starobu pre seniorov.

Ďalšie zo Zoznamu