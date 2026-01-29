Ministerstvo vnútra rozširuje pomoc obetiam: Do apríla pribudne osem kancelárií v regiónoch

POPRAD - Ministerstvo vnútra (MV) SR rozširuje sieť informačných kancelárií pre obete trestných činov. Rezort tak podľa štátnej tajomníčky Lucie Kurilovskej reaguje na dlhodobo identifikovanú potrebu zabezpečiť obetiam dostupnú, citlivú a koordinovanú pomoc priamo v regiónoch. Prvé takéto kontaktné miesto v druhej etape otvorili vo štvrtok v Klientskom centre v Poprade. Celkovo ich do apríla pribudne osem.
Prvú kanceláriu sprevádzkovali ešte v roku 2019 v Banskej Bystrici a v súčasnosti funguje jedna v každom kraji. Ročne vybavia v priemere 1000 klientov. Kurilovská predpokladá, že vďaka lepšej dostupnosti tento počet v budúcnosti narastie. „Budeme mať 16 plnohodnotných kancelárií, ktoré budú fungovať každý pracovný deň. Založili sme aj inštitút kriminológie, ktorý vypracuje mapy kriminality v rámci krajiny a na základe toho vieme identifikovať, kde je potrebné otvárať ďalšie kancelárie,“ uviedla Kurilovská. Na pracovisku budú pôsobiť vyškolení zamestnanci so skúsenosťami s psychológiou, sociálnou prácou či bývalí policajti, ktorí vedia ako postupovať v rámci pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní.
„Poskytujeme rady a odporúčania, aké má práva obeť, nasmerujeme ich na rôzne typy inštitúcií podľa toho, aké riziko identifikujeme. Následne chodíme aj do terénu a vyhľadávame zraniteľné osoby, robíme osvetu a vzdelávame,“ priblížil riaditeľ Úradu prevencie kriminality MV SR Jozef Halcin. Medzi najčastejšie cieľové skupiny patria seniori, ktorí tvoria takmer 26 - 29 percent klientov a na pracovníkov sa obracajú najmä v súvislosti s majetkovou trestnou činnosťou, podvodmi, ale aj násilím. Potom sú to trestné činy týkajúce sa mladistvých obetí a nasledujú občiansko-právne a rodinné spory. Štátna tajomníčka vidí veľký zmysel projektu aj v súvislosti s prevenciou domáceho násilia.
Bezplatná a anonymná pomoc
„Doteraz sme mali troch ľudí na celý kraj, teraz to bude päť ľudí a náš cieľ je sa priblížiť občanom. Pôsobisko popradskej kancelárie bude fungovať aj pre priľahlé okresy,“ podotkol Halcin. Ubezpečil, že je to anonymná, diskrétna a bezplatná služba. Kontakty na všetky informačné kancelárie sú dostupné na webovom sídle MV, prípadne na stránke www.prevenciakriminality.sk. Cieľom rezortu je v najbližších rokoch zriadiť celkovo 49 takýchto poradenských civilných útvarov v rámci celej krajiny. Aktuálne sa snažia na to získať prostriedky z externých zdrojov. Súčasťou projektu je aj kampaň Prelom ticho - bezpečne na školách, v rámci ktorej chcú pracovníci úradu prevencie postupne navštíviť všetky základné aj stredné školy na Slovensku.