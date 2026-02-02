Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor )
BRATISLAVA - Za uplynulý týždeň zasahovali hasiči spolu 462-krát. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Hasiči minulý týždeň riešili najviac, 173-krát, technickú pomoc. Po 25 zásahov absolvovali v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. HaZZ malo aj 139 zásahov pri dopravných nehodách, z toho 24-krát v Trnavskom kraji. Hasiči tiež zasahovali 131-krát pri požiaroch. Najviac (26) ich bolo v Bratislavskom kraji. Poskytovali pomoc aj v súvislosti s nebezpečnými látkami, a to 19-krát. Šesť zásahov mali v Žilinskom kraji.