Digitálny občiansky preukaz nestačí: Môžete s ním cestovať do zahraničia?

BRATISLAVA - Digitálny občiansky preukaz v mobile neslúži ako cestovný doklad. Klasická plastová kartička alebo cestovný pas sú potrebné aj na vnútroštátnej leteckej linke Bratislava - Košice. Informoval o tom hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.
Doklad v mobile aj v zahraničí?
„S dokladom v mobile bude možné cestovať do zahraničia, až keď všetky členské štáty EÚ budú pripravené na spustenie projektu Európskej peňaženky digitálnej identity. Slovensko patrí medzi prvé krajiny, ktoré odštartovali projekt dokladov v mobile v praxi. V pilotnej fáze zavádzania elektronických dokladov je možné sa preukázať občianskym preukazom v mobile na území Slovenskej republiky, napríklad pred príslušníkmi Policajného zboru alebo na pobočkách Slovenskej pošty,“ upozornil Neumann.
archívne video
Skontrolujte platnosť dokladov v predstihu
V tejto súvislosti pripomenul základné odporúčania týkajúce sa cestovných dokladov. V prvom rade je dôležité skontrolovať platnosť dokladu a nenechávať si ich vybavovanie na preddovolenkovú sezónu. „Zima a skorá jar sú obdobia, keď sú čakacie doby na oddeleniach dokladov najkomfortnejšie,“ odporučil hovorca.
Zabúdať netreba ani na deti, ktoré pri ceste do zahraničia potrebujú svoj vlastný doklad. „Do mnohých dovolenkových destinácií ako cestovný doklad postačí občiansky preukaz s čipom, ktorý Slovenská republika vydáva aj deťom do 15 rokov,“ uviedol. Do zahraničia však nie je možné cestovať s občianskym preukazom bez podoby tváre, ktorý majú seniori či malé deti. Ten slúži iba na prístup k elektronickému zdravotníctvu. „Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu alebo cestovného pasu je možné podať na ktoromkoľvek oddelení dokladov,“ pripomenul Neumann.