Rukojemnícka DRÁMA pri Nitre: Muž hodiny násilne zadržiaval dve malé deti, desiatky policajtov ZAKROČILI!

GOLIANOVO - Rodinná dráma v obci Golianovo v okrese Nitra sa skončila v stredu (28. 1.) krátko pred polnocou. Na mieste zasahovali desiatky policajtov vrátane kukláčov a policajného vyjednávača. V jednom z rodinných domov držal otec niekoľko hodín dve malé deti, ktoré odmietal vrátiť ich matke. Podľa očitých svedkov nebol pri zásahu nikto zranený.
Na mieste boli sústredené viaceré zložky polície. „Z dôvodu citlivosti prípadu zatiaľ polícia nebude poskytovať bližšie informácie,“ uviedol v stredu večer hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.
Podľa obyvateľov obce malo byť príčinou skratového konania otca rozhodnutie súdu o zverení detí do opatery matke. Tá si mala prísť deti vyzdvihnúť, no otec ich odmietal vydať. Muž by mal byť držiteľom zbrojného preukazu a mať v legálnej držbe zbrane. Polícia bude informovať o prípade, až keď to situácia dovolí, skonštatoval Havetta.
Akcia trvala osem hodín
Bližšie informácie poskytla polícia vo štvrtok ráno. "Včera v poobedných hodinách doručovali pracovníčky úradu práce sociálnych vecí a rodiny súdne rozhodnutie otcovi dvoch maloletých detí z Golianova, ktorý dané rozhodnutie nerešpektoval," povedali.
Z uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodu, že mali vedomosť, že muž má vydaný zbrojný preukaz a je držiteľom zbrane, boli do akcie okamžite zmobilizované sily a prostriedky, viaceré zložky polície vrátane vyjednávačov, tímu krízovej intervencie, ktorí sa ihneď presunuli na miesto. "Ich jediným cieľom bolo ochrániť životy osôb a zmierniť dopady danej situácie na maloletých, ktorí sa tam nachádzali a presunúť ich na bezpečné miesto," povedali.
Celý zákrok trval približne 8 hodín, počas ktorých viedol vyjednávač aktívnu komunikáciu s mužom, počas ktorej sa mu podarilo muža vylákať z domu a následne bol zadržaný. Všetko prebehlo podľa polície bez zranení, deti si prevzal tím krízovej intervencie a následne boli odovzdané do rúk pracovníčok sociálnej kurately.