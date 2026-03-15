DESIVÉ výsledky prieskumu: TOTO si myslia Američania o Trumpovej vojne v Iráne, je to len ZÁMIENKA!

WASHINGTON – Kroky Donalda Trumpa sú od januára 2026 viac ako znepokojivé. Ešte v minulom roku sa pokúšal americký prezident získať Nobelovu cenu za mier. Dnes stojí an čele krajiny, ktorá za tri mesiace uskutočnila inváziu do Venezuely, uvalila embargo na Kubu, spoločne s Izraelom podnikla letecký nálet na Irán a medzitým ešte spustila operáciu v Ekvádore, ktorá má fungovať na rovnakom princípe, ako vo Venezuele, a síce, boj proti drogovým kartelom. V USA navyše prevláda skepsa, že útok na Irán bola len zámienka.
Mnohí analytici tvrdia, že Irán nie je Irak. Keď USA v roku 2003 spustili inváziu do Iraku, čelili podstatne slabšej obrane, akú vyvíja Teherán v týchto dňoch. Po prvých náletoch spojeneckých americko-izraelských síl zahynuli mnohí vysoko postavení generáli. No najväčšou ranou pre Irán bola strata najvyššieho duchovného vodcu, ajatolláha Alího Chaméneiho. Irán spustil odvetu a začal útočiť raketami na druhý breh Perzského zálivu do krajín, kde majú USA svoje vojenské základne.
ONLINE Bezpečnostná rada OSN vyzvala Irán: Okamžite zastavte útoky proti štátom v Perzskom zálive
Prevláda skepticizmus
V USA sa dokonca domnievajú, že útok na Irán bola len zámienkou. Výsledky nového prieskumu od Data for Progress jasne hovoria, že to bola snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa odviesť pozornosť verejnosti od jeho silného prepojenia so sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom. Myslí si to viac ako 52 percent z 1 272 opýtaných.
Vo výsledkoch boli zistené aj prekvapivé negatívne ohlasy republikánov. Viac ako štvrtina z nich sa prikláňa k teórii odvrátenia pozornosti. Navyše dve tretiny respondentov mladších ako 45 rokov si tiež myslí, že útok na Irán bola len zámienka.
Len minulý týždeň prebiehal v USA iný prieskum, kde sa zistilo, že 6 z 10 Američanov nesúhlasí s krokmi Izraela proti Iránu, do ktorých zatiahli aj USA. Američania mali prísť v tom čase o sedem členov armády.
Trump začiatkom týždňa na tlačovej konferencii vyhlásil, že "vojna sa skončí už čoskoro". Podľa prieskumu sa však viac ako 56 respondentov prikláňa k situácii, že vojna s Iránom sa zaradí medzi dlhodobé konflikty.
Trumpova obeť
Najnovšie správy o odhalených Epsteinových spisoch hovoria, že samotné ministerstvo spravodlivosti USA uschováva v tajnosti dokumenty o rozhovoroch FBI s 13-ročnou obeťou, ktorú mal zneužiť práve americký prezident Donald Trump.