Naši ústavní činitelia boli podľa šéfa SIS pri rozhovoroch v zahraničí obozretní, uviedol Gašpar

BRATISLAVA - Slovenská informačná služba (SIS) sa zaoberá všetkými bezpečnostnými hrozbami a rizikami vrátane činnosti cudzích spravodajských služieb. Uviedol to riaditeľ SIS Pavol Gašpar v súvislosti s pôsobením čínskeho špióna v Česku, ktorý sa rozprával aj s niektorými slovenskými politikmi. Myslí si, že naši ústavní činitelia boli pri rozhovoroch v zahraničí obozretní. Novinárom to povedal po stredajšom rokovaní osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS.
archívne video
„Môžem odpovedať len veľmi vo všeobecnosti, pretože ide o utajované skutočnosti, Slovenská informačná služba sa zaoberá všetkými bezpečnostnými hrozbami, rizikami vyplývajúcimi aj z takejto činnosti, ide o činnosť cudzích spravodajských služieb, takže áno,“ odpovedal Gašpar novinárom na otázku, či prebieha medzi Českom a Slovenskom výmena informácií vo veci čínskeho špióna, ktorého v Česku zadržali ako osobu podozrivú zo špionáže pre Čínu a obvinili ho z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc. Gašpar v tejto súvislosti ozrejmil, že napríklad slovenskí europoslanci boli preškolení tajnou službou. „Pred svojím vyslaním do zahraničia majú takúto možnosť aj naši ústavní činitelia, takže si myslím, že boli obozretní,“ povedal o našich politikoch, ktorí poskytli tejto osobe rozhovor.
Bezpečnostná situácia na Slovensku je stabilná
Bezpečnostná situácia na Slovensku ostáva podľa Gašpara nezmenená. „Vývoj je veľmi dynamický, vidíte, čo sa deje vo svete, najmä teraz geopolitické otázky, ktoré sú riešené na rôznych platformách v rámci sveta. Takže my na ne promptne reagujeme a pokiaľ by vznikla nejaká reálna bezpečnostná hrozba, budeme o tom, samozrejme, príslušné orgány a príjemcov zo zákona informovať,“ skonštatoval. Deklaruje tiež, že SIS sa bude vždy snažiť, aby vzťahy so zahraničnými spravodajskými službami boli na vysokej profesionálnej úrovni. „Je to tak aj s českou spravodajskou službou,“ dodal Gašpar.
Členka výboru Mária Kolíková (SaS) pripomenula medializované vyjadrenia o podozrení zo zneužívania informačno-technických prostriedkov (ITP) na politický boj. Gašpara zarážajú takéto vyjadrenia. Vysvetlil, že každý informačno-technický prostriedok, ktorý nasadzuje SIS, musí podliehať súhlasu súdu a taktiež internej kontrole SIS. „Pravidlá vyhodnocovania výsledkov takéhoto ITP sú veľmi prísne nastavené. Osobne si neviem predstaviť, pokiaľ nedôjde k úmyselnej trestnej činnosti viacerých osôb, že by bolo možné vôbec nasadiť nejaké nelegálne odpočúvanie,“ vyhlásil šéf SIS.
Opozícia má podľa Kolíkovej obmedzené možnosti kontroly SIS
Kolíková takisto odkázala, že aj činnosť výboru na kontrolu činnosti SIS ukazuje, že opozícia má momentálne „veľmi obmedzený priestor“ na to, aby kontrolovala, čo sa v službe deje. „Budeme sa musieť skoordinovať v rámci opozície a využiť aj iné nástroje na to, aby sme priamo skúsili skontrolovať, čo sa skutočne v Slovenskej informačnej službe deje,“ uviedla.
Gašpar reagoval, že členovia výboru boli na tzv. prieskume už viackrát a sám ich prijal. „Boli im dané k dispozícii všetky podklady, ktoré si vyžiadali. Túto možnosť dnes zo zákona majú, aj ju využívajú,“ skonštatoval s tým, že veci, ktoré by opoziční poslanci chceli kontrolovať, patria do kontroly orgánov činných v trestnom konaní alebo súdov, nie do kontroly politikov.