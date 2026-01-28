Kuriózny prípad pri Bardejove: Hádka o osadenie plastovej rúry vyústila do útoku

BARDEJOV - Trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví vedie polícia v súvislosti s konfliktom medzi 69-ročným a 60-ročným mužom v jednej z obcí v okrese Bardejov. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Problémom bol nesúlad ich názorov na osadenie plastovej rúry do zeme. Starší muž ju osadil do zeme a čiastočne zasypal a ten mladší ju zo zeme vytiahol. Spor vyústil až do fyzického konfliktu, v dôsledku čoho jeden z mužom spadol na zem, kde ho druhý muž lopatou udrel do stehna. Napadnutý 60 ročný muž utrpel zranenie, ktoré si vyžiada liečenie,“ uviedla Ligdayová.
Okolnosti tohto prípadu vyšetruje poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Kurove, ktorý vedie trestné stíhanie.