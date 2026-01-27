Prídu nové zmeny: Šaško predstavil, ako bude fungovať záchranná zdravotná služba

Systém záchrannej zdravotnej služby na Slovensku čakajú zásadné zmeny. Minister zdravotníctva Kamil Šaško dnes predstavil zámer, podľa ktorého budú záchrannú zdravotnú službu poskytovať nemocnice s urgentným príjmom a univerzálny štátny systém záchrannej zdravotnej služby. Ten majú tvoriť záchranné služby Bratislava a Košice spolu s Integrovaným záchranným systémom.
Záchranná zdravotná služba sa tak vráti do nemocníc, kde aj prirodzene patrí. Dôjde k prepojeniu prednemocničnej zdravotnej starostlivosti a urgentnými príjmami. Nemocnica tak bude mať zodpovednosť za pacienta od príjazdu záchranky až po jeho ošetrenie na urgente. Ide o stabilný európsky model fungovania záchrannej zdravotnej služby overený v praxi, po vzore modelov vo Francúzsku, Portugalsku, Belgicku či Španielsku.
archívne video
Zlepšuje sa manažment pacienta
„Zlepšuje sa manažment pacienta, zvyšuje sa stabilita systému a jeho predvídateľnosť, pevne sa ukotvuje postavenie záchranára a výrazne sa posilňuje úloha štátu. Nemocnice dostávajú zdroje na fungovanie a rozvoj záchrannej zdravotnej služby a svojich urgentných príjmov v prospech pacienta,“ vysvetlil minister zdravotníctva Kamil Šaško.
K nemocniciam s urgentom budú prislúchať ambulancie záchrannej zdravotnej služby v prirodzenej spádovej oblasti nemocnice. Ambulancie mimo prirodzeného spádu bude prevádzkovať štátny systém. Spádová oblasť má byť zadefinovaná podľa dojazdového času, vzdialenosti a počtu výjazdov zo stanice ZZS. „Zdravotná starostlivosť sa tak približuje priamo k ľuďom v slovenských regiónoch,“ zdôraznil minister. Rezort zdravotníctva plánuje predložiť v súvislosti so záchrannou zdravotnou službou nový zákon Lex specialis. Nemocnice a štátny systém budú poskytovať ZZS vo vlastnom mene, cez svoj stopercentne vlastnený subjekt, alebo cez tretiu osobu.
Treťou osobou bude môcť byť len poskytovateľ s praxou
Treťou osobou bude môcť byť len poskytovateľ s praxou v prevádzkovaní ambulancií ZZS minimálne 4 roky za ostatných 12 rokov. Zároveň ministerstvo plánuje zaviesť priebežný komplexný systém monitoringu, kontroly kvality a ostatných zákonom stanovených parametrov poskytovania ZZS. „Som si istý, že tento zámer je pre pacienta a systém jednoznačne lepší ako doterajší. Vo vládnej koalícii je na ňom politická zhoda,“ dodal minister. Nový zákon Lex specialis ukotví postavenie záchranára tak z pozície záchrancu života a zdravia, ako aj z pozície zamestnanca. Zadefinuje sa špecifikácia materiálno- technického zabezpečenia, jednotné označenie vozidiel a ostatnej infraštruktúry, ako aj jednotná povinná výbava záchranára. Zákon zároveň zadefinuje aj jednotný systém odmeňovania.