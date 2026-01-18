Nedeľa18. január 2026, meniny má Bohdana, zajtra Mário, Sára, Zara

Slovensko má zabezpečené dodávky humánneho inzulínu na celý rok, uviedol Šaško

BRATISLAVA - Slovensko má zabezpečené dodávky humánneho inzulínu na celý rok 2026. V rozhovore o tom ubezpečil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Reagoval tak na obavy pacientov v súvislosti s avizovaným ukončením výroby niektorých typov inzulínu zo strany výrobcu.

„Na Slovensku je zabezpečená plná distribúcia počas celého roka,“ uviedol minister. Pripomenul, že rezort na možný problém upozorňoval už skôr a tému otvoril aj na európskej úrovni. „Ja som o tomto hovoril takto pred rokom, priniesol som to ako iniciatívnu tému aj na rokovanie rady ministrov zdravotníctva v Bruseli,“ povedal.

Šaško poukázal na rozdielnu situáciu v okolitých krajinách. „Ten tzv. humánny inzulín napríklad v Česku bude končiť už v marci, u nás je to zagarantované až do konca budúceho roka,“ dodal. Podľa ministra ide o dôležitý časový priestor na prípravu ďalších krokov. Zároveň upozornil, že problém s dostupnosťou inzulínu sa netýka len Slovenska. „Toto bude problém, pretože tie alternatívy síce existujú, ale pre pacientov ide o paradigmatickú zmenu,“ uviedol. Zdôraznil, že prechod na iný typ liečby si vyžaduje dôslednú komunikáciu s ošetrujúcimi lekármi aj samotnými pacientmi.

Minister informoval, že o téme rokuje aj s partnermi v zahraničí. „Hovoril som o tom s českým ministrom zdravotníctva, s maďarskými kolegami a budeme iniciovať, aby sa to stalo témou najbližšieho zasadnutia V4,“ povedal. Podľa neho je cieľom hľadať spoločné riešenia, či už formou väčšieho trhu alebo iných mechanizmov zabezpečenia liekov. Štátny ústav na kontrolu liečiv v decembri minulého roka informoval, že od januára 2027 sa skončí dovoz viacerých foriem inzulínu na slovenský trh. Dôvodom je globálne ukončenie ich výroby, ktoré sa bude týkať aj ostatných európskych krajín, v ktorých boli uvedené na trh. Na Slovensku je momentálne dostupných 34 rôznych typov inzulínov, pričom ukončenie výroby sa bude týkať štyroch z nich.

