Ochladí sa opäť na prelome januára a februára? Meteorológovia upozorňujú

BRATISLAVA - Na prelome januára a februára by sa malo výraznejšie ochladiť na severe a východe SR. Studený vzduch bude smerom na juhozápad prenikať v malej hrúbke a jeho prenikaniu budú brániť aj pohoria. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. V predpovedi tohto ochladenia je však podľa SHMÚ ešte veľká miera neistoty.
Meteorológovia očakávajú najmä vo štvrtok (29. 1.) veľa dažďa, na horách, najmä vo vyšších polohách, aj sneženie. „V rámci Európy by sa však už od 29. januára a ešte výraznejšie od 30. januára malo rozloženie tlakových útvarov na Európou a priľahlou oblasťou z nášho pohľadu meniť,“ skonštatoval SHMÚ.
Vysvetlil, že vo štvrtok by nad severnou Škandináviou mala mohutnieť tlaková výš, a to až do začiatku februára, pričom jej stred by sa mal postupne presunúť z Fínska až k severnému Uralu. „Po prednej strane uvedenej výše by mal do karpatskej oblasti najmä v nižších hladinách ovzdušia postupne preniknúť od severovýchodu až východu studený vzduch arktického pôvodu. V ňom bude, najmä na severe a východe Slovenska, v samotnom závere januára pravdepodobne aj snežiť, ale zrážky budú väčšinou slabé,“ tvrdia meteorológovia.
Najvyššia denná teplota by podľa ENS predpovede mala byť na začiatku februára na severe väčšinou mínus päť až mínus jeden stupeň Celzia, ale na juhozápade okolo troch stupňov. Na severe a východe SR by malo byť na začiatku februára aj pod mínus desať stupňov.